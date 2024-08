Yuri Lima, ex da cantora Iza, não joga mais pelo Mirassol

Em comum acordo, Yuri Lima rescindiu o contrato que era válido até o fim da temporada e está sem clube até então; veja mais

Yuri Lima não faz mais parte do elenco de jogadores do Mirassol, clube de São Paulo. Sem entrar em campo há quase um mês, o ex-namorado da cantora Iza, que espera uma filha dele, Nala, jogou pela última vez no dia do anúncio do término com a cantora no dia 10 de julho.

Na ocasião, ele marcou um gol - o segundo da carreira - no empate com o Grêmio Prudente pela Copa Paulista, competição que o clube disputa com o chamado "time B". O volante de 30 anos, entrou em um acordo com o clube para a rescisão do contrato, que era válido até o fim da temporada.

A informação foi confirmada pela assessoria do jogar para o Gshow: "O Mirassol Futebol Clube entrou em acordo com o atleta Yuri Lima para a rescisão do contrato que era válido até novembro de 2024".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yuri Lima (@yurilima94)

Neste ano, Yuri atuou apenas sete vezes. Ele chegou a ficar dois meses afastado dos gramados por conta de uma lesão no pé, mas se recuperou e vinha treinando normalmente até definir a saída do clube.

O jogador foi contratado no início de 2023 e foi titular do Mirassol na maior parte da sua primeira temporada no clube. Mas erdeu espaço no segundo semestre após o retorno de Neto Moura ao clube e também acabou atrapalhado por uma série de lesões.

Yuri Lima voltou a frequentar a casa de Iza

A assessoria de imprensa da cantora Iza confirmou que o jogador de futebol Yuri Lima está em contato e frequenta a casa da cantora. Apesar do escândalo recente, a equipe de Iza afirmou que a artista está totalmente focada na chegada de sua filha com o jogador, a pequena Nala, que deve nascer no próximo mês. Por isso, a cantora mantém contato com o pai da criança: "Yuri voltou a frequentar a casa da Iza”, disseram em um comunicado ao GShow.

Além disso, a equipe esclareceu que a menina vai morar com a mãe: “E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar”, informaram. Ao Portal Leo Dias, a assessoria também esclareceu que, embora não tenham retomado o relacionamento, continuam a se relacionar como uma família devido à filha.

“Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio. Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, completaram.