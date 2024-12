Vini Jr curte noitada com Rihanna nos Estados Unidos

Vini Jr surpreende ao mostrar foto com Rihanna ao aproveitar uma balada em Nova York após se tornar o Melhor do Mundo

O jogador de futebol Vini Jr aproveitou uma balada em Nova York, Estados Unidos, na companhia da cantora Rihanna. Os dois se encontraram na festa e tiraram uma foto juntos.

A imagem foi compartilhada pelo atleta em seu perfil no Instagram junto com outras fotos de sua temporada em Nova York. Nos comentários, o apresentador Felipe Andreoli celebrou o encontro inusitado do amigo. “Com a Rihanna deitou demais”, disse ele.

Atualmente, Vini Jr curte as férias após ser eleito o Melhor Jogador do Mundo pela FIFA no início de dezembro. Ele recebeu o troféu durante a cerimônia no Catar.

O relógio milionário de Vini Jr

O jogador de futebol Vini Jr investiu um dinheirão em um relógio de luxo. De acordo com o jornal Extra, o atleta adquiriu um acessório milionário que é inspirado no filme O Poderoso Chefão.

O relógio é o Jacob & Co Opera Godfather Diamond Barrels. O item toca a música do filme e custa R$ 2,3 milhões.

O item foi confeccionado em ouro rosa 18 quilates, tem 49 mm de diâmetro e é cravejado com 148 diamantes. Em um vídeo que circula pela internet, Vini Jr aparece com os olhos brilhando ao abrir a caixa do relógio de luxo e diz: "Top!".