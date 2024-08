Sky Brown quase morreu aos 11 anos. Conheça a história da skatista

Fratura no crânio, machucados no pulmão e no estômago e dedos fraturados: Conheça a história de superação da skatista Sky Brown

A skatista Sky Brown colocou o seu nome na história das Olimpíadas ao conquistar a medalha de bronze na modalidade de skate park feminino em Paris-2024. Aos 16 anos, ela mostrou todo o seu talento na pista e chamou a atenção dos internautas com sua história de vida. Isso porque a jovem quase morreu aos 11 anos de idade.

Sky Brown sofreu um grave acidente durante um treino de skate apenas um ano antes das Olimpíadas de Tóquio. Na época, ela sofreu uma queda de uma altura de 4 metros entre os vãos de uma pista. A criança teve fratura no crânio, ferimentos no pulmão e no estômago e fraturou os dedos das mãos.

Depois da internação, ela se recuperou rapidamente e conseguiu competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio. “Meus pais queriam que eu parasse. ‘Você tem certeza que quer andar de skate de novo?’. Eles não gostariam, mas é por isso que eu os amo. Me apoiaram porque sabem que eu quero continuar”, disse ela ao The Guardian.

E a superação dela não parou por aí. Sky sofreu outra queda pouco antes de embarcar para Paris para as Olimpíadas de 2024 e deslocou o ombro. Os médicos orientaram que ela fizesse uma cirurgia, mas ela não fez e foi para os Jogos Olímpicos.

Sky Brown nasceu em Miyazaki, no Japão, e é filha de mãe japonesa e pai britânico. Ela cresceu entre o Japão e os Estados Unidos, e compete no skate pela Inglaterra. Além de sua dedicação ao skate, ela também já participou do programa de talentos Dacing With The Stars: Junior, dos Estados Unidos, em 2018.

Inclusive, Sky tentou se classificar para duas modalidades nas Olimpíadas de Paris. Ela também queria competir no surfe, mas foi eliminada na classificação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sky Brown (@skybrown)