Serena Williams revela o verdadeiro significado do nome da filha caçula

A ex-tenista Serena Williams relembrou fotos de sua gravidez e explicou o significado do nome diferente de sua filha caçula

A ex-tenista Serena Williams celebrou o aniversário de 1 ano da filha caçula, Adira, nesta semana e fez uma homenagem para a bebê nas redes sociais. A estrela relembrou fotos de sua gravidez e decidiu explicar qual é o significado do nome da menina.

Na legenda de um post, ela contou qual é a origem do nome da filha. "Adira é um nome feminino de origem hebraica e significa "poderosa", "forte" e "majestosa". O nome elegante é popular em muitas culturas ao redor do mundo. Adira é a forma feminina do nome clássico Adir. É um nome bíblico, que significa "Forte"", afirmou ela.

Serena é casada com o empresário Alexis Ohanian. Juntos, eles tiveram duas filhas, Alexis Olympia, que nasceu em setembro de 2017, e Adira, que veio ao mundo em agosto de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Serena Williams (@serenawilliams)

Serena Williams nas Olimpíadas de Paris

Serena Williams passou por um perrengue durante a aberturas das Olimpíadas 2024. A tenista foi uma das atletas escolhidas para carregar a tocha olímpica, ao lado da ginasta Nadia Comaneci, o colega Rafael Nadal e o corredor Carl Lewis, e foi pega por uma mal-estar, que causou desequilíbrio.

A atleta norte-americana estava usando um vestido vermelho e salto alto, porém preferiu tirar os sapatos quando entrou no barco, veículo que fez uma parte do trajeto da tocha até a pira olímpica, acesa por Teddy Riner e Marie-José Pérec.

Ao passar por uma das pontes da cidade francesa, Serena olhava para cima, mas o que causou o desequilíbrio. Para se recuperar, a atleta se apoiou em Nádia e fechou os olhos, respirando fundo para se recompor.

Pouco antes de entrar em cena, Serena se mostrou animada por participar do evento: "Estou muito empolgada para a cerimônia de abertura em Paris, minha cidade favorita!", escreveu ela no Instagram.

Nas redes sociais, o momento repercutiu: "Serena definitivamente pensou que não tinham câmeras embaixo das pontes", brincou uma usuária do X."Amo ela e estava rindo ao ver isso. Pensei que os coletes salva-vidas eram um pouco demais, mas eles estavam em uma lancha bem rápida", pontuou uma fã da atleta.