Serena Williams passa mal durante abertura olímpica

No transporte da tocha olímpica pelo rio Sena, a tenista Serena Williams se desequilibrou e precisou da ajuda de Nadia Comaneci para se estabilizar

Serena Williams passou por um perrengue durante a aberturas das Olimpíadas 2024, nesta sexta-feira (26). A tenista foi uma das atletas escolhidas para carregar a tocha olímpica, ao lado da ginasta Nadia Comaneci, o colega Rafael Nadal e o corredor Carl Lewis, e foi pega por uma mal-estar, que causou desequilíbrio.

A atleta norte-americana estava usando um vestido vermelho e salto alto, porém preferiu tirar os sapatos quando entrou no barco, veículo que fez uma parte do trajeto da tocha até a pira olímpica, acesa por Teddy Riner e Marie-José Pérec.

Ao passar por uma das pontes da cidade francesa, Serena olhava para cima, mas o que causou o desequilíbrio. Para se recuperar, a atleta se apoiou em Nádia e fechou os olhos, respirando fundo para se recompor.

Pouco antes de entrar em cena, Serena se mostrou animada por participar do evento: "Estou muito empolgada para a cerimônia de abertura em Paris, minha cidade favorita!", escreveu ela no Instagram.

Nas redes sociais, o momento repercutiu: "Serena definitivamente pensou que não tinham câmeras embaixo das pontes", brincou uma usuária do X."Amo ela e estava rindo ao ver isso. Pensei que os coletes salva-vidas eram um pouco demais, mas eles estavam em uma lancha bem rápida", pontuou uma fã da atleta.

imagina se o barco dá um tranco e eles caem na água pic.twitter.com/CuH3w4JBs6 — PAIVA (@paiva) July 26, 2024

Rato rouba a cena na cerimônia de abertura

Durante a exibição da cerimônia, as câmeras exibiram alguns detalhes da cidade de Paris, como as famosas catacumbas da cidade. Porém, a equipe não esperava que um rato fosse passar pelo local no momento em que a captura das imagens eram feitas.

Por causa do momento, internautas se divertiram comparando o momento com o filme Ratatouillie, que conta a história de um rato cozinheiro em um restaurante de Paris: "Ratatouillie foi homenageado, merecidíssimo", escreveu um usuário do X. "Remy apareceu”, brincou o outro.