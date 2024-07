Rayssa Leal vibra com conquista inédita do Brasil na ginástica

Bronze no skate feminino, Rayssa Leal celebrou conquista da equipe feminina de ginástica nas Olimpíadas de Paris: "Orgulho"

A equipe feminina de ginástica do Brasil subiu ao pódio em um feito inédito na história do esporte brasileiro nesta terça-feira, 30. As meninas conquistaram a medalha de bronze nas Olimpíadas Paris 2024 e quem não conteve a emoção ao acompanhar as performances foi Rayssa Leal, atleta no skate feminino.

A adolescente, que também conquistou o bronze em sua modalidade, foi filmada "comendo" os dedos de nervoso enquanto acompanhava a competição. Após os resultados, ela usou as redes sociais para mostrar orgulho pela medalhe de bronze conquistada por Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Júlia Soares.

"Eu repitoooo, que orgulhooooo", vibrou ela nos Stories do Instagram.

Confira as publicações:

Rayssa Leal ícone vendo as meninas da #GinasticaArtistica. pic.twitter.com/CBRBQ9hCKm — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 30, 2024

Rayssa Leal também conquistou a medalha de bronze

A skatista Rayssa Leal foi um dos destaques da equipe brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024 ao conquistar a medalha de bronze no último final de semana. Porém, além da medalha, ela volta para casa com uma boa quantia em dinheiro. Você sabia que os atletas que chegam até o pódio também faturam uma grana?

Por ter conquistado a medalha de bronze, Rayssa embolsou o valor de R$ 140 mil, que é uma premiação dada pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro) como recompensa.

Vale lembrar que as medalhas de ouro e prata individuais também recebem prêmios em dinheiro do COB. A medalha de ouro rende o valor de R$ 350 mil para o atleta; e, a medalha de prata recebe o valor de R$ 210 mil.

Além disso, os esportes em equipes recebem valores diferentes em cada medalha. Em esportes de 2 a 6 atletas, são: Ouro recebe R$ 700 mil; Prata ganha R$ 420 mil; e, Bronze ganha R$ 280 mil. Em esportes a partir de 7 atletas, os valores são: R$ 1,05 milhão para Ouro; R$ 630 mil para Prata; e, R$ 420 mil para Bronze.

A previsão do COB é pagar cerca de R$ 7,2 milhões para as premiações dos brasileiros nos Jogos Olímpicos de 2024.