Rayssa Leal aparece nas redes sociais após ganhar bronze nas Olimpíadas

Skatista ganhou o terceiro lugar neste domingo, 28; Rayssa Leal fez história ao se tornar a brasileira mais jovem com duas medalhas olimpíadas

Rayssa Leal voltou as suas redes sociais após garantir a medalha de ouro pelo Brasil nas Olimpíadas de Paris. A skatista ganhou o terceiro lugar na manhã deste domingo, 28. Com a adrenalina ainda à flor da pele, a atleta mostrou a sua própria reação, parecendo em êxtase com o resultado.

A nossa fadinha somou 253,37 pontos e, aos 16 anos de idade fez história e se tornou a primeira brasileira mais jovem a subir no pódio em diferentes edições nas Olimpíadas - em Tóquio, em 2021, ela garantiu prata para o país. A jovem ainda compartilhou de pertinho detalhes de sua medalha: "Eita misericórdia, olha que linda!", celebrou.

Ainda nas redes sociais, Rayssa posou ao lado de suas companheiras de pódio Coco Yoshizawa e Liz Akama, ouro e prata respectivamente, e agradeceu o carinho da torcida brasileira. “Minha segunda medalha olímpica! E o tanto de brasileiro que tinha aqui? Não tem torcida maior que a nossa! Juntos somos gigantes! Obrigada Brasil!”, escreveu.

Nos comentários do post ela recebeu uma chuva de parabéns dos torcedores: “Eu com 16 anos estava comendo terra... você é gigante Rayssa!”, escreveu um, “Orgulho define tudo! Parabéns pela trajetória incrível! como é bom te acompanhar”, disse uma outra fã, “Nunca torci tanto pra essas crianças caírem hj viu, misericórdia. Rayssa vc é a maior”, escreveu uma terceira em tom de brincadeira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rayssa Leal (@rayssalealsk8)

Em entrevista para Letícia Bufoni, sua amiga pessoal, ela celebrou a conquista. "Que loucura, duas olimpíadas, duas medalhas. Foi uma coisa linda, acho que na semifinal eu estava fora do meu corpo. Não sabia nem onde estava. Mas na final fiquei muito feliz. Consegui fazer o meu melhor, o sol desgastou bastante, estava muito cansada", contou ela, frisando que ficará ainda mais focada para as Olimpíadas de Los Angeles. "Na próxima, em 2028, virá o Ouro".

Mais cedo, Rayssa quebrou outro recorde e conseguiu a maior nota da história do skate nas Olimpíadas, garantindo a vaga para a etapa final. Em sua conta no Instagram, Galvão Bueno fez questão de mandar um recado para a jovem.

"E a nossa Rayssa está na final do skate!! Se classificou em 7ª, mas com uma nota espetacular: 92,88!! A maior da história olímpica até então!! E vai buscar a medalha a partir das 12h!! Estamos com você, Fadinha", escreveu o narrador.