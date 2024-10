Radamés fala sobre ataques à família após polêmica com Viviane Araújo

Em entrevista à Contigo!, Radamés Furlan falou sobre ataques à família após ter nome envolvido na separação de Gracyanne Barbosa e Belo

Desde que teve seu nome envolvido na polêmica separação de Gracyanne Barbosa (40) e Belo (50), Radamés Furlan (38) tem recebido diversos ataques e ameaças nas redes sociais. No entanto, na última semana, as críticas se estenderam à sua família, em especial para sua esposa, a judoca Caroline Furlan (38).

"Eu sempre fui o alvo principal desses ataques, e deveria ser o único alvo no caso, mas as pessoas não têm limites para distribuir os ataques e externar seus sentimentos de ódio. Respinga na minha família também, lamentavelmente", lamentou Radamés, em entrevista à Contigo!.

O atleta explicou que, apesar de os ataques terem se intensificado após ter assumido um caso com Viviane Araújo (49), enquanto ela ainda era casada com Belo, Caroline é alvo de comentários negativos e ameaças desde quando começaram a namorar. Ele afirmou que, na época, foi acusado de trair a atriz com sua atual esposa.

"Temos inúmeras provas de que isso é apenas mais uma mentira, para compor esse personagem que o público compra com dó e compaixão", acrescenta. "Recentemente meu nome foi envolvido nesse caso do Belo e da Gracyanne porque descobriram que fui o verdadeiro pivô da separação. Se eu faltasse com a verdade quando fui pressionado pela mídia, inocentes iam voltar a ser massacrados pelo público. Eu apenas relatei a verdade e assumi meus erros do passado."

O ex-participante do reality A Fazenda disse que, agora, ele e sua esposa tomaram medidas judiciais para se protegerem dos ataques, como registrar boletins de ocorrência nas delegacias de crimes cibernéticos, bloquear os usuários, denunciá-los e colocar restrições em seus perfis. Além disso, para casos de acusações graves e ameaças, o time de advogados do casal foi acionado.

"Acusações sem provas de pessoas que não pertencem ao nosso meio de convivência, tão pouco tem intimidade para tais afirmações. Enfrentar esse público fanático sempre é desgastante, mas as vezes se posicionar quando seu nome está envolvido é necessário. E eu o farei quantas vezes achar que há necessidade", completou.

