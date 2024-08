Quem ‘subiu’ ao pódio com Rebeca Andrade? Ginasta recebe medalha após polêmica

Após revisão polêmica no pódio com Rebeca Andrade, comissão bate o martelo e entrega medalha que ficou entre Jordan Chiles e Ana Barbosu

No início do mês, Rebeca Andrade conquistou a tão sonhada medalha de ouro na ginástica artística nas Olimpíadas de 2024. Embora a brasileira tenha assegurado o primeiro lugar no pódio, a disputa pelo terceiro lugar entre Jordan Chiles e Ana Bărbosu gerou polêmica. As notas das ginastas passaram por uma revisão e o bronze finalmente foi entregue.

Para quem não acompanhou a polêmica, a atleta romena Ana Bărbosu estava celebrando o terceiro lugar após o término das apresentações de suas concorrentes. No entanto, a norte-americana Jordan Chiles, que ficou em quarto lugar, não concordou com sua nota e solicitou uma revisão. Com o ajuste, ela tirou a rival do pódio e recebeu a medalha.

No entanto, a federação romena entrou com um recurso, solicitando uma nova reavaliação das notas. Após a revisão, o comitê determinou que o terceiro lugar deveria ser atribuído à ginasta romena, que finalmente recebeu sua medalha após quase duas semanas da competição. Apesar de ficar feliz com sua conquista, Ana lamentou a confusão.

“Obrigado a todos que adicionaram um pouco de bronze a esta medalha. Neste momento não posso deixar de pensar em Sabrina e Jordan também. É uma situação difícil para nós, com tantas incertezas e emoções avassaladoras. Espero que todos entendam que não fizemos nada de errado nas Olimpíadas”, Ana declarou ao receber o item de bronze.

“E que o espírito olímpico é mais importante do que qualquer mal-entendido entre as autoridades. Quero acreditar que chegará o dia em que nós três receberemos a medalha de bronze”, a ginasta romena afirmou ao receber a vitória e ‘subir’ ao pódio figurativamente em terceiro lugar ao lado da prata de Simone Biles e do ouro de Rebeca Andrade.

Jordan Chiles desabafou nas redes sociais:

Pouco após a veiculação da notícia da revisão das notas pela imprensa internacional, Jordan Chiles surgiu bastante abalada com o ocorrido. No primeiro story, a atleta publicou vários corações partidos e em seguida anunciou: "Tirarei esse tempo para me retirar das redes sociais, pela minha saúde mental... Obrigada", disse ela, que garantiu uma medalha em equipe apesar da confusão.