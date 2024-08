O mar não ajudou Gabriel Medina que acabou perdendo semifinal para surfista australiano e disputará a medalha de bronze nas olimpíadas de Paris 2024

Favorito à medalha nas Olimpíadas de Paris, Gabriel Medina caiu na segunda bateria das semifinais do surfe masculino, contra o australiano Jack Robinson. O mar de Teahupo’o não colaborou e o brasileiro só conseguiu surfar uma onda na tarde desta segunda-feira, 05.

O atleta estava disputando uma vaga nas finais, mas os longos minutos sem ondas impediram uma boa nota, deixando o brasileiro de fora da disputa pela medalha de ouro. Nas redes sociais, famosos se manifestaram. O craque Neymar Jr., que é amigo do surfista, disse que o esporte não era justo.

“Eu acho que o Surf não é um esporte justo!! #polemica”, escreveu o jogador em suas redes sociais.

Eu acho que o Surf não é um esporte justo!!!#polemica — Neymar Jr (@neymarjr) August 5, 2024

Já o surfista Pedro Scoobylamentou a falta de ondas no mar mas questão de animar os brasileiros: “Galera to triste pra caramba também infelizmente o gabriel perdeu mas não podemos deixar a bola cair já tem a bateria da Tati vamos ver se ela consegue trazer esse outro pra gente. Já já o Gabriel volta em busca do bronze”, disse Scooby em seu Instagram.

Os internautas também não se conformaram com a eliminação e reclamaram bastate no X - antigo twitter; veja as melhores reações!

NOTA DE REPÚDIO:



o dono desta foto ser eliminado por falta de onda é um absurdo



uma das maiores atrocidades dessas olimpíadas

fazer uma competição no dia que não tem onda



repudio a canalhice da organização olímpica



gabriel medina estamos com você pic.twitter.com/XDrxwhEi9f — Balota Romântico (@balotaromantico) August 5, 2024

ser eliminado porque foi mal é uma coisa, ser eliminado porque a NATUREZA nao colaborou é outra. se nao tem onda, medina vai fazer O QUÊ MEU DEUS — nely. (@nelybritoo) August 5, 2024

como que coloca uma olimpíada num mar que não tem onda? não adianta nada colocar o gabriel medina num mar se ele tá parecendo um rio pic.twitter.com/uvc8Iwa1az — daniel (@daneldix) August 5, 2024