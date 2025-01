Neymar Jr revela como é a capinha do seu celular

O jogador de futebol Neymar Jr surpreende ao mostrar que tem uma capinha bem simples e personalizada para o seu celular

O jogador de futebol Neymar Jr agitou as redes sociais ao mostrar que tem uma capinha de celular simples e personalizada. Ele mostrou uma foto do acessório nos stories do Instagram e surpreendeu com a homenagem para os três filhos e a namorada.

A capinha de Neymar é uma versão transparente do item e simples. Porém, ele personalizou o acessório com uma caneta preta. Ele escreveu os nomes dos três filhos, Davi, Mavie e Helena, e também da namorada, Bruna Biancardi.

Além disso, ele escreveu palavras positivas, como: Resiliência, Trabalho, Foco, Copa do Mundo, Família, Amigos e Futebol.

Atualmente, Neymar joga em um time na Arábia Saudita, que é onde vive com a namorada e a filha Mavie. Ele passou o Natal no Brasil e aproveitou para revelar que será pai pela quarta vez, já que Bruna está grávida pela segunda vez. Logo depois, eles voltaram para o Oriente Médio para o Ano Novo em Dubai.

O jogador de futebol Neymar Jr entrou no ano de 2025 com o pé direito e ao lado de sua família. O atleta aproveitou a noite de réveillon com companhia da namorada, Bruna Biancardi, e dos filhos Davi Lucca, de 13 anos, e Mavie, de 1 ano.

Nesta quarta-feira, 1º, ele abriu um álbum de fotos nas redes sociais para mostrar como foi a celebração do Ano Novo em sua família. O jogador surgiu rodeado pelos herdeiros e pela namorada grávida em um hotel luxuoso enquanto aproveitava a vista deslumbrante de Dubai.

“Feliz Ano Novo”, disse ele, que apenas não teve a companhia de Helena, que é sua filha com Amanda Kimberlly.

