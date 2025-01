Ex-jogador Denílson é contratado pela Globo e ganha programa no SporTV

O comentarista e campeão mundial Denílson estará à frente de uma atração semanal no SporTV e fará participações em novo Globo Esporte

O ex-jogador de futebol e campeão mundial Denílson, de 47 anos, fechou contrato com a TV Globo e estará no comando de um programa dominical no SporTV, previsto para estrear no 1º trimestre de 2025. O comentarista também irá contribuir, semanalmente, na edição paulista do Globo Esporte, que será comandado pelo apresentador Fred Bruno, e na cobertura dos jogos da seleção brasileira.

O anúncio foi feito pela TV Globo nesta segunda-feira, 6."Estou muito honrado. Nestes quase 15 anos de carreira, tive o desafio de encontrar um equilíbrio entre as brincadeiras e a informação, acho que consegui alcançar, comentando e informando de uma maneira leve e bem humorada. Agora estou concretizando o objetivo de trabalhar no maior grupo de comunicação do país", declarou Denílson.

E continuou: "A forma como eu estou sendo recebido tem me deixado bastante seguro, confiante e com muita vontade em continuar evoluindo. Tenho certeza que vou crescer muito como comunicador aqui e esse é o meu grande objetivo. Eu começo um novo caminho, uma nova história e estou cheio de expectativas. Não tem lugar melhor para poder dar esse salto profissional, continuar a evoluir e aprender. Então é unir conhecimento, forças e fazer um grande 2025", disse.

A emissora está em busca de outros ex-jogadores para o programa, que será o grande lançamento do SporTV para 2025. Recentemente, a Globo contratou Fernando Prass, ídolo do Palmeiras e que trabalhava na ESPN.

Saída da Band

Denílson comunicou a sua saída à Band em novembro. Logo após, o comentarista falou para Renata Fan e outros colegas do Jogo Aberto. Denílson é o ex-jogador comunicador com mais seguidores nas redes sociais. Só no Instagram, são 7,7 milhões.

