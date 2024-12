Bruna Biancardi surge com look poderoso para a virada do ano em Dubai

Grávida pela segunda vez, Bruna Biancardi aposta em look dourado e luxuoso para curtir o réveillon em Dubai com Neymar Jr e Mavie

Grávida pela segunda vez, a influenciadora digital Bruna Biancardi caprichou na escolha do look para curtir a virada de ano em Dubai. Nesta terça-feira, 31, a musa apareceu com um vestido luxuoso na cor dourada.

O modelito dela foi feito todo com pedrarias brilhantes e chamou a atenção pelos detalhes impecáveis. Como está no início da gestação, ela mostrou que sua barriguinha ainda está bem discreta ao apostar no look justinho.

Bruna curtiu o réveillon na companhia do namorado, Neymar Jr, da filha, Mavie, do filho mais velho do jogador, Davi Lucca, de amigos e familiares. Nas redes sociais, ela também mostrou o look da filha, que apareceu com um vestido branco com aplicações de flores de tecido na saia.

Vale lembrar que a influencer e o jogador vão ter mais uma menina.

Bruna Biancardi fala pela primeira vez sobre a gestação

Bruna Biancardi se pronunciou em sua rede social e contou que a gestação foi planejada. Além disso, ela disse que eles desejam ter mais um herdeiro, totalizando três filhos juntos.

"Estamos muito felizes, outra menininha, que loucura. Vou vestir ela e a Mavie, vai ser muito fofo, vão brincar juntas, vão crescer juntas, tipo eu e minha irmã", iniciou ela. Em seguida, ela brincou sobre ter que avisar que deseja ter três filhos.

"Depois, queremos mais um. Queremos ter três. Se não falar, vão falar que a gente não planejou, que foi sem querer. Não teria nenhum problema se fosse sem planejar, estamos juntos, temos um relacionamento sério e podemos ter filhos se quisermos. Não seria nenhum problema, mas foi planejado", falou.

"Estava tomando remédio, parei. Achávamos que ia demorar um pouco mais, mas foi rápido, assim como a da Mavie. Estou tomando alguns cuidados, não quero engordar tanto quanto engordei na gestação da Mavie", comentou enquanto estava comendo um bolo de cenoura com chocolate.

