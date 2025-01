Márcia Dantas chora após saída do SBT: 'Muito triste'

Márcia Dantas apareceu em suas redes sociais após o anúncio de sua saída do SBT e não conteve as lágrimas ao comentar sobre a situação

Nesta segunda-feira, 6, foi anunciado que Márcia Dantas não faz mais parte do SBT. Na emissora, a jornalista fazia parte do time do Primeiro Impacto, telejornal exibido na parte da manhã.

Em seu Instagram Stories, a famosa publicou alguns vídeos para agradecer pelo carinho e não conteve as lágrimas, admitindo que está muito triste com a situação.

"Estou passando aqui só para agradecer o carinho de vocês comigo. Eu estou sendo acolhida pelos meus amigos, pela minha família, por quem sempre me acompanhou. Está difícil ainda falar, eu estou bem triste e é isso. Eu quero cuidar de mim agora um pouquinho, melhorar e depois eu venho conversar com vocês. Mas hoje eu queria agradecer porque tem tanta gente boa aqui na internet mandando tantas mensagens lindas e eu queria só dizer que está tudo bem, que meu coração está em paz. Por mais que eu esteja muito triste, meu coração está em paz", começou ela.

Em seguida, Márcia relembrou a sua relação com o pai. "Eu sei que Deus sabe de tudo, minha fé é inabalável. Sei que meu pai está me dando força da onde ele estiver e ele foi a pessoa que acreditou mais em mim quando nem eu mesma acreditava. Eu só tenho gratidão a toda minha trajetória, a tudo que eu construí. Meu caminho é lindo e está só começando. Obrigada pela preocupação, eu vou ficar bem, só que a gente também precisa acolher os nossos sentimentos, viver o nosso luto. Depois tudo passa, obrigada de coração", concluiu.

Comunicado

A apresentadora Márcia Dantas deixou o SBT nesta segunda-feira, 6. Em um comunicado oficial, a emissora informou que o fim do contrato aconteceu em comum acordo e que ela sai do canal de portas abertas.

"O SBT e a apresentadora Márcia Dantas informam o encerramento do contrato, em comum acordo. Durante seu tempo na emissora, Márcia se destacou pela competência, carisma e profissionalismo, sendo uma peça-chave na cobertura de grandes acontecimentos e no fortalecimento de nossos telejornais. O SBT deseja todo sucesso à jornalista em seus novos desafios e agradece por sua dedicação, ética e contribuições inestimáveis. As portas do SBT estarão sempre abertas para Márcia Dantas", afirmaram.

Nos últimos meses, Márcia Dantas passou por três atrações do SBT. Ela fazia parte do programa Tá na Hora, exibido no início das noites da emissora. Então, ela foi transferida para o Chega Mais Notícias, que ia ao ar nas manhãs, mas foi descontinuado no fim de 2024. Nos últimos tempos, ela estava no time do Primeiro Impacto, telejornal das manhãs do SBT.

