Amigos consolam Edi Botelho em missa de sétimo dia do marido, Ney Latorraca

O ator e comediante Ney Latorraca morreu no dia 26 de dezembro, aos 80 anos, vítima de uma sepse pulmonar devido ao câncer de próstata

A missa de sétimo dia pela morte do ator Ney Latorraca aconteceu na noite desta segunda-feira, 6, na Igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A ocasião reuniu o viúvo do comediante, o ator Edi Botelho, amigos e demais familiares. Edi e Ney foram casados por 29 anos.

O ator Edwin Luisi foi um dos famosos que marcou presença na ocasião e discursou no púlpito para falar de sua amizade e do legado com Ney. Ao final da cerimônia religosa, Edi foi clicado rodeado por amigos e familiares, que o consolaram com abraços.

Confira algumas imagens da ocasião:

Edi Botelho, viúvo de Ney Latorraca, na missa de sétimo dia do ator - Foto: Thiago Mattos / BrazilNews

Edwin Luisi na missa de sétimo dia de Ney Latorraca - Foto: Thiago Mattos / BrazilNews

Missa de sétimo dia do ator Ney Latorraca - Foto: Thiago Mattos / BrazilNews

Missa de sétimo dia do ator Ney Latorraca - Foto: Thiago Mattos / BrazilNews

Amigos consolam Edi Botelho, viúvo de Ney Latorraca | Foto: Thiago Mattos / Brazil News

O que aconteceu?

Ney morreu no último dia 26 de dezembro, aos 80 anos, em decorrência de uma sepse pulmonar. O artista estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da cidade, para um tratamento de câncer na próstata.

O velório do ator aconteceu no dia 27 de dezembro no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e contou com a presença de colegas de profissão como Marcelo Serrado, Marcos Frota, Claudia Rodrigues, Maria Padilha, Ary Fontoura e Edwin Luisi.

Leia também: Viúvo de Ney Latorraca revela como foi a morte do ator: ‘Tranquila'