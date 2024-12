Neymar Jr leva a namorada grávida e 2 filhos a um prêmio internacional

Depois de passar o Natal no Brasil, Neymar Jr viaja para Dubai com a família para marcar presença no Globe Soccer Awards

O jogador de futebol Neymar Jr contou com a companhia da namorada, Bruna Biancardi, que está grávida, e dos filhos Mavie e Davi Lucca durante uma premiação internacional. Nesta sexta-feira, 27, ele esteve no Globe Soccer Awards, em Dubai, e foi homenageado por sua carreira no futebol.

Um vídeo dele chegando ao evento com a família viralizou na inDternet. Nas imagens, ele apareceu com Mavie no colo e caminhando ao lado de Bruna e Davi para tirar fotos no local.

Vale lembrar que Neymar e Bruna passaram o Natal no Brasil. Eles fizeram uma festa luxuosa na mansão dele em Mangaratiba, Rio de Janeiro, e também anunciaram a nova gestação. No dia 25 de dezembro, eles fizeram um chá revelação em casa e descobriram que vão ter mais uma menina.

Agora, o atleta terá quatro filhos, já que também é pai de Helena, fruto do affair com a modelo Amanda Kimberlly.

Assista ao vídeo abaixo:

Neymar e Bruna chegando pro Globe Soccer Awards em Dubai ❤️ pic.twitter.com/cGL3J5DQXY — 𝗪𝗵𝗶𝘁𝗲 𝗪𝗼𝗹𝗳🐺 (@Whitewolfll) December 27, 2024

Suposto nome da quarta filha de Neymar Jr

O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, a influencer Bruna Biancardi, surpreenderam os fãs ao anunciarem que vão ter mais uma filha. A gravidez foi revelada por meio de um vídeo do chá revelação da criança na quarta-feira, 25, em pleno dia de Natal. Agora, os rumores já começaram a surgir sobre o nome da menina.

Pais de Mavie, os dois já teriam escolhido o nome da segunda filha. De acordo com o colunista Leo Dias, amigos próximos do casal revelaram que o nome escolhido é Mel. Porém, o casal ainda não se pronunciou para confirmar ou negar os rumores.

Bruna Biancardi está com cerca de 4 meses de gestação. Atualmente, ela vive na Arábia Saudita com o namorado, já que ele joga em um time local.

Leia também: Bruna Biancardi usou truques para esconder a gravidez. Saiba quais