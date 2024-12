Bruna Biancardi usou truques para esconder a gravidez. Saiba quais

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi escondeu a gravidez do público por alguns meses. Saiba quais foram os truques dela

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu a todos ao anunciar que está grávida e até já sabe que terá mais uma menina, fruto do namoro com Neymar Jr. Porém, os fãs mais atentos perceberam que ela usou alguns truques para esconder a gravidez até aqui.

Biancardi está grávida de cerca de quatro meses e a barriguinha já está aparecendo. Então, para não revelar a gravidez antes do previsto, ela tomou algumas atitudes nas redes sociais. Por exemplo, ela parou de postar fotos recentes de corpo inteiro.

Nos últimos tempos, a morena priorizou o compartilhamento de fotos antigas, que foram feitas quando estava com a barriga chapada antes de engravidar. “Fotos não postadas que achei por aqui”, disse ela na legenda de um post.

Além disso, Biancardi também sumiu um pouco das redes sociais. Ela costuma postar stories todos os dias para seus seguidores. Mas, nos últimos tempos, ela ficou um tempo longe da web.

Por fim, a namorada de Neymar usou um look que disfarça a barriga durante a festa de Natal na mansão do atleta. Ela apareceu com um vestido vermelho com babados na região da cintura para não marcar sua nova silhueta.

O anúncio da gravidez

Neymar Jr e Bruna Biancardi vão ter mais uma menina! Os dois descobriram o sexo da bebê na tarde do dia de Natal durante um evento na mansão do atleta em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Ao lado de Mavie e Davi Lucca, eles viram a fumaça ficar rosa na hora da revelação, demonstrando que vão ter uma filha.

O vídeo foi compartilhado por Biancardi, que celebrou a alegria de aumentar a família. "Estamos vivendo uma fase tão gostosa, e não poderíamos deixar de compartilhar com vocês que ELE mais uma vez ouviu nossos pedidos e confirmou os nossos planos! SEJA BEM VINDA FILHAAAAAA. Que você venha com muita saúde! Estamos te esperando pra completar ainda mais a nossa família :) Deus nos proteja de todo o mal, AMÉM!", disse ela.

