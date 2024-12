Neymar Jr exibe nova foto com Mavie e Bruna Biancardi em evento

Neymar Jr faz a alegria dos fãs ao compartilhar foto inédita ao lado de Mavie e Bruna Biancardi durante premiação internacional

O jogador de futebol Neymar Jr agitou as redes sociais ao compartilhar uma nova foto ao lado da filha Mavie e da namorada, Bruna Biancardi. Eles apareceram juntos em uma foto tirada durante o prêmio Globe Soccer em Dubai nesta semana.

Na imagem, o atleta e a amada apareceram com looks pretos, enquanto a garotinha de 1 ano surgiu com um modelito todo branco.

Na legenda, ele comemorou a homenagem que recebeu durante o prêmio. "Agradeço a minha família, meus amigos, meus companheiros de time, meus treinadores e aos meus fãs. Muito feliz pelo reconhecimento, ter meu nome gravado na história do futebol é realmente incrível!!! Uma grande honra receber este prêmio da @globesoccer", disse ele.

Suposto nome da quarta filha de Neymar Jr

O jogador de futebol Neymar Jr e a namorada, a influencer Bruna Biancardi, surpreenderam os fãs ao anunciarem que vão ter mais uma filha. A gravidez foi revelada por meio de um vídeo do chá revelação da criança na quarta-feira, 25, em pleno dia de Natal. Agora, os rumores já começaram a surgir sobre o nome da menina.

Pais de Mavie, os dois já teriam escolhido o nome da segunda filha. De acordo com o colunista Leo Dias, amigos próximos do casal revelaram que o nome escolhido é Mel. Porém, o casal ainda não se pronunciou para confirmar ou negar os rumores.

Bruna Biancardi está com cerca de 4 meses de gestação. Atualmente, ela vive na Arábia Saudita com o namorado, já que ele joga em um time local.

