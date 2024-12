Irmã de Bruna Marquezine é flagrada em clima de romance durante noitada

Irmã de Bruna Marquezine, Luana Maia curte show em Alagoas na companhia do namorado e é flagrada trocando beijos apaixonados

Irmã da atriz Bruna Marquezine, a jovem Luana Maia aproveitou a noite de sábado, 28, em clima de romance. Ela foi flagrada aos beijos com o seu namorado, João Fernando, durante um evento no nordeste brasileiro.

Luana e João foram vistos em clima de romance durante o show de Pedro Sampaio em São Miguel dos Milagres, Alagoas. Os dois estão juntos há cerca de um ano.

Vale lembrar que João Fernando é estudante de Engenharia de Produção. Enquanto isso, Luana é produtora e artista visual.

Saiba mais sobre a vida de Luana Maia

Irmã de Bruna Marquezine, Luana Maia leva uma vida discreta. Nos últimos dias, ela viu o seu nome repercutir na internet por causa da declaração de amor de seu namorado para ela. Agora, que tal saber mais curiosidades sobre a vida da jovem?

Luana Maia é a única irmã de Bruna Marquezine e tem 20 anos de idade. Ela optou por usar o seu sobrenome de batismo, deixando de lado o nome artístico da irmã famosa.

Durante a infância, Luana chegou a fazer um trabalho na TV. Ela interpretou a personagem Clara na novela Em Família, de 2014, quando tinha apenas 11 anos de idade. Na época, ela fazia aulas de teatro. Em 2015, ela também fez parte do elenco do quadro Dancinha dos Famosos, do Domingão do Faustão. Durante a infância, a morena se destacou na área dos estudos. Ela participou de competições escolares de matemática, lógica e raciocínio.

Hoje em dia, Luana Maia é produtora. Ela atua como produtora executiva em um projeto de dança contemporânea e artes cênicas. A jovem também é artista visual e faz obras de arte.