Bruna Unzueta revela virada de chave para 2025: 'Novo projeto'

Após saída do PodDelas, Bruna Unzueta está animada para 2025. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora revela detalhes de novo projeto

Bruna Unzueta (31) encerra 2024 com uam série de mudanças na vida profissional. Em agosto, a influenciadora digital deixou o comando do PodDelas, video cast que apresentava ao lado de Tata Estaniecki (31), sem maiores explicações, o que levantou rumores sobre o que teria acontecido nos bastidores.

Em entrevista à CARAS Brasil no TikTok Awards, a apresentadora comenta que está envolvida na criação de um novo projeto para o YouTube. A estreia vai acontecer já no próximo ano, mas as novidades ainda são mentidas em segredo.

"Vem um projeto bem legal, vou dar um spoiler que é o nome do programa: Boo. Então vem um projeto com o meu apelido, a Boo, vai ser bem legal, já deu tudo certo. Espero que as pessoas gostem, que vão continuar me assistindo, me acompanhando", avisa.

Bruna faz mistério sobre a temática principal do novo programa, mas deixa no ar sobre a possibilidade de receber convidados famosos, assim como fazia na sua antiga atração. "Talvez sim, talvez não. Talvez seja uma coisa de abertura. Vamos aguardar", diz.

Entre os projetos para 2025, a influenciadora vai se matricular em uma escola de teatro. Por enquanto o seu objetivo é apenas para o novo projeto voltado para o audiovisual, mas uma participação em filme ou novela não está descartada caso receba um convite.

"Ano que vem eu quero fazer curso de teatro, até acho que é bom para eu me soltar mais. Ser atriz não é um desejo, assim, mas pode ser. Eu sei que poder acontecer alguma oportunidade. Quero fazer teatro até pra melhorar assim um todo, né, porque a gente não parar de estudar", opina.

