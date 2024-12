Álvaro Garnero exibe resultado impressionante após mudança de hábitos: ‘Corpo de 35’

Em entrevista à CARAS Brasil, Álvaro Garnero revela detalhes do acompanhamento com o Dr. Thiago Volpi que resultou em mudanças impressionantes

O empresário Álvaro Garnero passou por mudanças impressionantes em 2024. Aos 56 anos, ele compartilhou nas redes sociais o processo de emagrecimento e mudança de hábitos que transformaram seu corpo em apenas um mês e o responsável pelo processo foi o nutrólogo e idealizador do Espaço Volpi, Dr. Thiago Volpi.

Em entrevista à CARAS Brasil, Garnero revela detalhes das técnicas utilizadas pelo Dr. Volpi, ressalta a importância da atividade física, do autocuidado e conta como utiliza as redes sociais para incentivar outras pessoas.

O ponto de partida para a mudança…

Então, foi uma viagem para Dubai em que eu me descontrolei completamente. Com muitas reuniões e um excesso de comida, doces, etc. Quando voltei, percebi que estava acima do meu peso e com um nível de gordura corporal maior do que nunca tive. Fui ao Dr. Volpi e propus um desafio: em 30 dias, reduzir a gordura corporal de quase 15% para abaixo de 10% e emagrecer, ganhando massa magra. Foi um desafio difícil, pois havia me descuidado por quase 10 dias.

Qualidade de vida…

Estou com o Dr. Volpi há quase dez anos. Sempre me cuidei muito, desde minha época na Califórnia. Não se trata apenas de viver mais, mas de viver com melhor qualidade de vida. Pratico jejum intermitente, introduzido pelo Dr. Volpi há seis anos, por duas ou três vezes por semana, por oito horas. Faço acompanhamento periódico (cada três a quatro meses) na clínica, com todos os exames necessários, sem mudanças drásticas. Além disso, não preciso de reposição hormonal por hora. Se necessário, o Dr. Volpi estará disponível para orientar.

Técnicas utilizadas pelo Dr. Thiago Volpi

Realizei um exame genético com o Dr. Volpi, que indicou probabilidades de doenças futuras, como Alzheimer. Para prevenir essas condições, ele me introduziu o Ice Bath, que faço há três meses. Os resultados são impressionantes: mais energia e resistência. Inicialmente, foi desafiador, pois a temperatura chega a 3,5°C. Hoje, faço praticamente todos os dias, chegando a 12 minutos. Isso acelera o organismo, promovendo queima de gordura. Essa prática contribuiu significativamente para reduzir minha gordura corporal para 9,5%.

É possível emagrecer sem restrições extremas…

R: Milagre não acontece assim, de um dia para o outro. Você tem que ter dedicação. É possível, aconteceu comigo: perdi três quilos, ganhei um quilo de massa magra. Meu resultado de gordura corporal foi de quinze para nove. Muita gente me perguntando, mas tem que cumprir as regras: comer bem e se exercitar. É todo um círculo 360 de bem-estar, porque eu sempre falo: não é viver mais, é viver bem. Então, é possível, sim!

Como fica o emocional neste processo…

Houve uma mudança significativa no meu bem-estar emocional. O Ice Bath é incrível. Ele consegue tranquilizar pessoalmente, promovendo resiliência, cura, redução do estresse e controle emocional. Ao entrar no gelo, seja às 7h, 2h ou 3h da manhã, você sai com uma sensação de tranquilidade. Isso te permite encarar a vida com mais serenidade. Essa paz interior traz benefícios adicionais para a saúde.

Saúde física e mental

Então, eu tenho 56 anos. O Dr. Volpi até me falou ontem. Ele pediu para ver. 56 anos, eu acho que eu tenho um corpo de 35, eu nunca tive tão bem, fisicamente. Envelhecer bem é uma das conquistas mais desejadas pelo ser humano. Então, você evita uma série de problemas futuros. Não adianta a gente começar a se tratar com 50 anos de idade e achar que vai viver mais e bem. Então, é todo um procedimento de anos, né? Se cuidando, tomando os meus sucos verdes de manhã, o jejum, bastante exercício, pouca bebida alcoólica etc.

O que eu falo é saúde. Hoje, eu acho que não tem mais desculpa de ser gordo, mas você pode ser uma pessoa não musculosa, mas saudável. Então, eu gosto de compartilhar aqui que tudo é possível. Tenho 56 anos e estou me sentindo numa carcaça de 35. Acho que eu não estava tão bem quando eu estava aqui na parte de musculatura etc. Mas estou me sentindo um jovem aqui de 30 anos de idade.

Importância do acompanhamento certo no processo

É importante destacar que o Dr. Volpi hoje está muito mais especializado em rejuvenescimento e bem-estar do que em emagrecimento. Ele atua nessa área, mas está mais focado em tecnologias para envelhecer bem e promover longevidade. Trabalho com ele há dez anos e a mudança é praticamente mínima. O que ele fez por mim é incrível; ele é um grande médico.

Quem é o Dr. Thiago volpi?

Professor de jiu-jitsu que se formou em medicina, Dr. Thiago Volpi fundou, em 2007, o Espaço Volpi, tornando-se um dos espaços mais conceituados de São Paulo, com clínicas de nutrologia e dermatologia, que atende cerca de 600 e 800 pacientes por mês, com uma equipe composta por seis nutrólogos e dois dermatologistas. Atualmente, investe em despertar e em aprimorar habilidades em médicos para empreender e faturar com a medicina. Além de Álvaro Garnero, Dr. Thiago Volpi atende a personalidades como Luciana Gimenez, Cris Arcangeli, Felipe Titto e Gabriel Wickbold.