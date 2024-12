Grávida do segundo filho, ex-jogadora de basquete reflete sobre 2024: ‘Maiores ganhos’

Em entrevista à CARAS Brasil, Ingrid Vasconcelos, ex-jogadora da Seleção Brasileira de basquete, ainda revela expectativas para a chegada do pequeno Eloi

Mãe de Ian (11) e grávida do segundo filho, Eloi, a ex-jogadora da Seleção Brasileira de basquete e influenciadora digital Ingrid Vasconcelos (30) celebra a nova fase de sua vida com a família, aguardando a chegada do bebê para este final de ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a atleta confessa sua expectativa para a chegada do caçula, celebra os últimos dias de 2024 e reflete sobre tradições.

Ingrid destaca a dinâmica familiar durante as festas. “Nós amamos receber a família em casa, fazer aquela bagunça mesmo, todo mundo traz alguma coisa, cozinha junto, faz zoada. Sendo que, neste fim de ano especificamente, não sabemos se o bebê vai nascer ou não. Ainda não planejamos nada, mas está uma energia que ele nasça no meio da ceia e que vá a família inteira para o hospital”, conta a influenciadora, destacando o clima descontraído e alegre da celebração.

Sobre as tradições, a pernambucana revelou um ritual especial que a família sempre segue. “O primeiro abraço nós três, agora nós quatro, e a primeira música do ano tem que ser alguma que seja especial para nós. Agradecemos pelo ano que passou e falamos tudo o que amamos e desejamos um para o outro no ano que está se iniciando”, diz ela, acrescentando que pretende seguir a tradição de pular as ondinhas e tomar um bom banho de mar para pedir um ano novo repleto de boas energias.

Com a chegada do segundo filho, ela também fala sobre como a celebração deste ano será diferente. “Como ainda não sabemos quando ele vai vir, estamos na dúvida se vai rolar festão ou não em casa. Mas, se ele nascer antes da virada, será um momento muito especial para nós. Falamos que vamos passar os quatro de pijama, comendo uma comida gostosa e agradecendo pela nossa união”, ressalta Ingrid, refletindo sobre a importância da família neste momento.

Ao olhar para 2024, a ex-jogadora de basquete destaca os marcos importantes em sua trajetória pessoal e profissional. “Além de trabalhar com marcas grandes, ser reconhecida, ver minha família trabalhando junto e sendo reconhecida são os meus maiores ganhos”, afirma a pernambucana.

A atleta também compartilha suas expectativas para 2025: “A gente sempre vai pedir que seja melhor do que o ano anterior, né? Não vou ser diferente. Mas, particularmente, ter mais um filho, desta vez acompanhada do meu marido e filho, é um êxtase de viver tudo isso com outros olhares”.

