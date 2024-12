Ligação de Luan Santana e Jade com o dia 28 chama a atenção

Você percebeu? Momentos marcantes do romance de Luan Santana e Jade Magalhães aconteceram em um dia 28. Relembre

O cantor Luan Santana e a esposa, Jade Magalhães, viveram um dia inesquecível no último sábado, 28 de dezembro, quando a filha deles, Serena, nasceu antes do previsto. Com isso, os fãs perceberam uma ligação dos dois com o dia 28.

Os internautas perceberam que momentos importantes do romance de Luan e Jade aconteceram em um dia 28. Para começar, eles reataram o namoro, após um período separados, no dia 28 de fevereiro.

Meses depois, eles escolheram realizar o casamento civil no dia 28 de novembro com uma cerimônia discreta na mansão dele na Grande São Paulo. Por fim, a filha deles, Serena, nasceu no dia 28 de dezembro sem planejamento.

A bebê estava prevista para nascer em 12 de janeiro de 2025, mas o nascimento adiantou e mudou a rotina da família. Inclusive, Luan cancelou um show que estava agendado para que pudesse acompanhar o nascimento da filha.

O romance de Luan e Jade

Luan Santana e Jade Magalhães se conheceram em 2008 e ficaram juntos por 12 anos. Eles ficaram noivos em setembro de 2019, durante um passeio de balão. Porém, o romance chegou ao fim em 2020. Os dois reataram o romance apenas em 2023 e assumiram o namoro em 2024. Em julho de 2024, os dois contaram que estavam ‘grávidos’ e a bebê nasceu em dezembro do mesmo ano.

O casamento civil de Luan Santana e Jade Magalhães

O cantor Luan Santana e a influenciadora digital Jade Magalhães estão casados no civil! A união aconteceu na noite de quinta-feira, 28, na casa deles na Grande São Paulo. Agora, ela mostrou as primeiras fotos da grande noite do casal.

Na tarde desta sexta-feira, 29, Jade abriu um álbum de fotos no Instagram para exibir momentos especiais do casamento civil deles. Nas imagens, os dois apareceram com looks brancos, curtindo a decoração da festa e até assinando os papeis da união civil.

“É lindo ver nossos sonhos se tornando realidade! Recém-casados”, disse ela na legenda.

