Namorada e mãe de Endrick se abraçam após primeiro gol do jogador no Real Madrid

Paz selada! Após polêmicas, namorada e mãe de Endrick celebraram juntas o primeiro gol do jogador no Real Madrid; veja

A estreia do jogador de futebol Endrick no Real Madrid no Campeonato Espanhol foi marcada por emoções. No domingo, 25, durante a partida contra o Real Valladolid, o jovem de apenas 18 anos marcou seu primeiro gol no novo time.

O momento não emocionou somente os torcedores, como também a mãe de Endrick, Cíntia Ramos, e a namorada do atleta, Gabriely Miranda. Em meio a alegria com a conquista do jogador, as duas, que assistiam juntas a partida no Estádio Santiago Bernabéu, surpreenderam o público com uma atitude inesperada.

Assim que Endrick realizou o gol, Cíntia e Gabriely rapidamente se abraçaram na arquibancada. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível perceber que a mãe do jogador brasileiro e sua companheira estão bastante emocionadas.

O registro do abraço entre as duas passou a ser apontado como um 'selamento de paz'. Isso porque, em maio deste ano, Cíntia e Gabriely Miranda protagonizaram um climão durante entrevista do ex-jogador do Palmeiras no 'Conversa com Bial', da TV Globo.

Vale lembrar que o jogador de futebol brasileiro foi responsável por um dos três gols marcados pelo Real Madrid no domingo, 25. Endrick entrou em campo aos 41 minutos do segundo tempo, substituindo Kylian Mbappé.

Endrick fala sobre saudades da namorada após se mudar

Após sua mudança para a Espanha para jogar no Real Madrid, Endrick desabafou sobre a saudade que sente da namorada, a modelo Gabriely Miranda. Em suas redes sociais, o jogador de futebol compartilhou um vídeo antigo de um momento descontraído ao lado dela e revelou que precisou remover o áudio original por ser "proibido".

Através de seu perfil no Instagram, Endrick dividiu o registro em que sua amada aparece deitada na cama sem maquiagem enquanto come brigadeiro de colher. Ao perceber que está sendo filmada, ela cai na risada e pede para o namorado parar de filmar, mas ele dá um close no rosto dela: "Áudio proibido", o jogador legendou; confira mais detalhes!