Morre o ex-jogador de basquete Joe Bryant, pai de Kobe Bryant

O ex-jogador de basquete Joe Bryant, pai do astro da NBA Kobe Bryant (1978 - 2020), morreu aos 69 anos após problemas de saúde decorrentes de um derrame. A informação foi divulgada pela imprensa americana nesta terça-feira, 16.

Conhecido pelo apelido de Jellybean, pelo seu gosto por doces, Joe teve passagens de destaque por Philadelphia 76ers, San Diego Clippers e Houston Rockets nas décadas de 70 e 80. Depois, ele se mudou para a Europa, jogando por equipes na Itália e França.

Após se aposentar das quadras, Bryant começou sua carreira como treinador. Ele comandou o time de basquete feminino na Akiba Hebrew Academy, uma pequena escola perto da Filadélfia. Depois, assumiu equipes dos Estados Unidos, Japão e Tailândia, encerrando a carreira em 2015 no Rizing Fukuoka, do Japão.

Joe Bryant se casou com Pam Cox em 1975, com quem teve o filho, Kobe, em 1978. O herdeiro acabou se tornando uma das maiores lendas do basquete. Em 2020, Bryant morreu após um acidente de helicóptero na cidade de Calabasas, na Califórnia. Além do astro, sua filha, Giana, de 13 anos, e outras sete pessoas também estavam na aeronave, e não resistiram.

Viúva de Kobe Bryant comove com registro da filha jogando basquete com craque da WNBA

Em maio deste ano, Vanessa Bryant, viúva do jogador de basquete Kobe Bryant, emocionou os internautas ao compartilhar um registro de sua filha, Bianka, de sete anos, jogando basquete com a craque da WNBA, Sabrina Ionescu. O encontro ocorreu durante uma viagem da família à Nova York.

Com 26 anos de idade, Sabrina Ionescu joga pelo New York Liberty, e foi eleita melhor jogadora da WNBA em 2022 e 2023. Em 2022, a atleta também foi campeã do mundo atuando pelos Estados Unidos na Copa do Mundo de Basquete, na Austrália.

"Me diverti em Nova York com os meus bebês no fim de semana. Muito feliz de ter visto a 'Beana'", escreveu Vanessa Bryant na legenda da publicação, compartilhando o apelido dado pelas filhas à Sabrina Ionescu. Confira!