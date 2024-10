Em entrevista à Contigo!, a ex-peoa Fernanda Campos, conta seus planos para o futuro e fala sobre críticas e apoio após deixar o reality show

A ex-peoa Fernanda Campos (27), desistiu de sua participação em A Fazenda 16, da Record, no último domingo, 27. "Não vai ser essa saída do reality que vai me abalar. Não deixo me levar pelas críticas, nem pelos elogios.", disse. Para a influenciadora, o momento é de recomeço e os trabalhos não param.

Fernanda deixou A Fazenda após uma noite de briga generalizada na sede do reality rural. Agora, ela afirma que se sente aliviada e livre, e assegura que não se arrepende de ter saído do ambiente repleto de brigas e provocações diárias. No entanto, a decisão repercutiu nas redes, com apoio e também ataques.

"De coração, não me apego ao que dizem nas redes sociais. O que importa mesmo é minha família, meu namorado e meus amigos de verdade. Sinceramente, já passei pelo maior cancelamento da minha vida, quando surgiu o caso com o jogador que todo mundo já sabe. Fui massacrada, julgada e xingada. Vou criar forças e seguir. Sei da minha essência e do meu caráter", afirmou, à Contigo!.

A influenciadora contou que ao ser recebida pela mãe, namorado, assessor e seus cachorros, conseguiu matar as saudades que estava sentido. Agora, ela aproveita para fazer pequenas coisas que fazem diferença, como dormir na própria cama, tomar banho sem roupa e beber refrigerante.

"Estou bem, em paz e tranquila com a minha decisão", acrescenta. "Cheguei no meu limite, eram provocações diárias e bem pesadas. Só eu sei o que vi e vivi ali dentro. Voltar para a casa e para o mundo real tem sido incrível, libertador."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Campos (@feercamppos)

Apesar de continuar na torcida pelo grupinho, como se chamam seus aliados, ela afirmou que não pretende assistir o que foi para o ar enquanto estava no confinamento. "Vou assistir daqui para frente e torcer pelos meus aliados lá. O que sei é o que me falaram aqui fora. Entre erros e acertos, estou feliz. Só nós sabemos o que vivemos. A vida segue, estou em paz, animada para recomeçar aqui fora."

Para os próximos meses, ela pretende continuar produzindo conteúdo para as plataformas adultas. "Senti muita falta disso! Meu plano é justamente focar cada vez mais nisso, A Fazenda foi uma vitrine e quero aproveitar esse momento sem qualquer hipocrisia. Não tenho planos para TV, por exemplo. A internet é a minha praia e vou seguir por aqui. E nas redes vou acompanhar e comentar o reality."

Leia na íntegra na Contigo!