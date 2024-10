LeBron James tem momento histórico ao jogar com o filho na NBA

A temporada 2024/2025 da NBA mal começou, mas já proporciou um momento histórico para LeBron James. Durante o jogo entre Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, o astro atuou ao lado do filho Bronny James, de 20 anos.

Esta é a primeira vez que um jogador atua ao lado do próprio filho na NBA. A parceria deu certo e o Lakers venceu por 110 a 103 no primeiro jogo da temporada. O time não vencia na estreia desde 2018.

LeBron anotou 16 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Já Bronny atuou por apenas três minutos e conseguiu um rebote.

Além de Bronny, LeBron também é pai de Bryce, de 17 anos, e de Zhuri, de dez, frutos do seu relacionamento com Savannah James.

LeBron James.

Bronny James.



The first father-son duo to play together in the NBA! pic.twitter.com/naadFLoPmh