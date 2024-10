Gilberto Gil narra a história do audiolivro sobre Pelé

Gilberto Gil encontrou uma das filhas de Pelé, Flávia Arantes do Nascimento, enquanto gravava a narração do audiolivro sobre o atleta

O cantor Gilberto Gil se tornou narrador por um dia para emprestar sua voz para o audiolivro Dico - O Menino Que Morava no Coração de Pelé, que conta a história do jogador de futebol Pelé (1940-2022). O projeto é da Garoa Livros e o lançamento da versão em áudio será na quarta-feira, 23 de outubro, dia em que seria o aniversário do eterno ídolo dos campos.

Durante a gravação, Gil teve a chance de encontrar Flávia Arantes do Nascimento, que é uma das filhas do atleta e esteve no estúdio Palco, no Rio de Janeiro, onde a gravação aconteceu.

O audiolivro está disponível para compra na Audible, na Tocalivros e nas plataformas de audiolivros. A versão impressa pode ser encontrada nas livrarias e sites do ramo. Vale lembrar que a renda da obra é revertida para a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias como uma homenagem ao Rei do Futebol.

Confira a sinopse:

"Bem antes de ser conhecido como Pelé, Edson Arantes do Nascimento tinha outro apelido: Dico. Era assim que a família e os amigos de infância o chamavam - em casa, na escola, nas brincadeiras de rua. Quando o garoto ficou grande e começou a fazer sucesso no futebol, porém, todo mundo só falava no Pelé. Mas o que teria acontecido com o Dico? Será que quando uma criança cresce, ela desaparece? Este é um livro sobre o melhor jogador de futebol da história e a força que sempre o inspirou. E que pode continuar inspirando a todos nós".

A morte de Pelé

Pelé faleceu aos 82 anos no dia 29 de dezembro de 2022, após ficar um mês internado em São Paulo. Ele lutava contra um câncer no cólon. A sua morte aconteceu em decorrência da falência múltipla de órgãos.

"O Hospital Israelita Albert Einstein confirma com pesar o falecimento de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, no dia de hoje, 29 de dezembro de 2022, às 15h27, em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon associado à sua condição clínica prévia. O Hospital Israelita Albert Einstein se solidariza com a família e todos que sofrem com a perda do nosso querido Rei do Futebol", informou o hospital.

Leia também:Mãe do Rei Pelé, Celeste Arantes morre aos 101 anos no litoral de SP