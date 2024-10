Filha de Luciana Braga fala sobre seguir os passos da mãe: 'Aprendo com ela'

Em entrevista à CARAS Digital, Isabel Castello Branco, filha da atriz Luciana Braga, abriu o jogo sobre a decisão de seguir a carreira artística

A atriz Isabel Castello Branco é filha da atriz Luciana Braga e do designer de luz Maneco Quinderé. A jovem de 22 anos até tentou fugir do meio artístico, mas o gosto pela arte acabou falando mais alto. "Eu dizia pra todo mundo que não queria ser atriz", confessou ela em entrevista à CARAS Digital.

Antes de se decidir pela carreira artística, Isabel pensou em prestar vestibular para Física e também se matriculou em um curso de Administração, mas foi durante a pandemia da covid-19 que tudo mudou e ela teve certeza de sua profissão.

"Eu sempre observei muito meus pais trabalhando e tive muito gosto pela coisa. Mas a certeza mesmo veio na pandemia, porque eu estava matriculada em um curso de administração que não tinha nada a ver comigo, e quando eu soube que as aulas seriam online me deu um desespero completo e eu decidi cancelar a matrícula. Aí eu fiz um curso online de direção teatral na CAL e resolvi prestar o vestibular pra faculdade. Mas já tinham passado várias outras opções profissionais na minha cabeça durante o meu ensino médio, uma época eu pensei até em prestar vestibular pra física", contou.

Isabel se formou na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), localizada na cidade do Rio de Janeiro, e pensava em trabalhar com teatro, mas sem estar no palco. "Até o último segundo eu dizia pra todo mundo que não queria ser atriz, quando eu fiz o curso online de direção, era porque eu dei por mim que para trabalhar com teatro, eu não precisava necessariamente estar no palco. Mas como eu estava completamente perdida de que faculdade fazer, eu decidi prestar o vestibular da CAL e ver no que ia dar", revelou.

Apoio da mãe

Filha da atriz Luciana Braga, que já atuou em grandes sucessos, entre eles, 'Tieta' (1989 ), 'Renascer' (1993) e 'O Profeta' (2007), na Globo, além de 'Vidas em Jogo' (2011) e 'A Terra Prometida (2016), na Record, Isabel sempre contou com o apoio da mãe, que é uma das suas inspirações na carreira.

"A minha mãe sempre soube que eu ia acabar trabalhando com o teatro de alguma forma, então contar pra ela foi super tranquilo, e ela sempre foi uma entusiasta dessa ideia. Mesmo que inconsciente, minha mãe me influenciou muito, com certeza. Ela uma das minhas maiores inspirações como artista . Aprendo muito com ela, desde muito cedo, vendo ela nos palcos da vida", afirmou.

A jovem atriz recebeu conselhos de Luciana sobre a profissão, mas também adquiriu muita experiência a observando. "Durante a minha faculdade, obviamente os conselhos foram mais diretos, apesar de às vezes ter receio de mostrar exercícios pra ela. Nas minhas peças finais de período, eu amava ouvir dela o que ela pensava sobre o meu resultado e como eu poderia aprimorar. Mas como eu observava ela trabalhar e também vi muito de perto os altos e baixos da profissão, eu aprendi demais", confessou.

O fato de ser filha de uma grande artista fez com que Isabel nem cogitasse a possibilidade de seguir os passos dela para evitar as comparações. "Acho que esse era o meu maior medo. Eu fiz aula de teatro desde muito nova. E sempre fui muito grudada com ela. Então eu saia com ela na rua e as pessoas perguntavam: 'E você? Quando a gente vai te ver na TV?'. Aí eu acho, que na adolescência, pela necessidade natural que a gente tem de se distanciar da imagem dos pais, eu me revoltei e disse que não seria atriz de jeito nenhum", recordou.

Com o tempo, esse pensamento foi mudando e ela passou a não se incomodar com os comentários e até pretende atuar com a mãe no futuro. "Hoje em dia, mais velha, eu acho muito lindo quando me comparam com ela . Claro que cada uma tem o seu jeito. Somos atrizes muito diferentes. Mas eu me sinto muito honrada, afinal de contas ela é uma atriz muito admirável. Tenho muita vontade de estar em cena ao lado dela, seria muito emocionante pra mim e pra ela também. Claro que já tocamos no assunto, mas por enquanto, estamos sentindo um gostinho disso, estando em cartaz no mesmo teatro. Isso pra mim já é muito significativo."

O trabalho como atriz

Isabel Castello Branco estreou como atriz em abril de 2024 com o espetáculo 'Aos Sábados', dirigido por Danilo Salomão. Depois, ela adaptou o texto de 'A.MI.G.A.S.', de Duda Ribeiro, e está em cartaz com a peça ao lado de Julia Iorio e Luiza Lewicki, com direção de Ernesto Piccolo. Além das três atrizes, o ator Bernardo Coimbra se desdobra em 20 papéis.

"A minha primeira experiência profissional foi uma loucura das boas. A Luiza, que também está no elenco de A.M.I.G.A.S, teve que sair de uma peça que estava se encaminhando pra sua terceira temporada, e me indicou pra substituí-la. Então eu tive só duas semanas pra entrar no lugar dela, e exatos oito dias de ensaio. Foi enlouquecedor e muito delicioso. Toda a equipe do espetáculo confiou muito em mim, e eu sou muito grata por isso. E principalmente, sou muito grata à Luiza, que me colocou nessa", contou.

Depois da experiência nos palcos, veio a decisão de adaptar o texto de 'A.MI.G.A.S.'. "A Julia [Iorio]que trouxe a ideia inicialmente, ela tinha encontrado o Neco no tablado em 2021, e ele disse que ela precisava montar o texto do pai que ele tinha feito parte do elenco. De primeira ela levou a ideia pra Luiza, que topou na hora, e depois elas quiseram me incluir no projeto. E não tinha nem como não aceitar, estar em cena ao lado das minhas melhores amigas, com um texto sensacional do pai de uma delas é coisa de outro mundo. A gente viu que precisava adaptar o texto pra que a nossa geração se identificasse mais com as histórias dessas personagens. E a gente conseguiu colocar de um jeito que acaba que todo mundo, de todas as idades, se identifica de alguma forma, em algum momento", explicou.

Planos para a carreira

Mesmo após adaptar um texto para o teatro, Isabel confessou que "escrever ainda não é o seu forte", mas como ela gosta de aprender sobre tudo o que envolve seu trabalho, ela não descarta a possibilidade de no futuro também se dedicar a criar roteiros.

"Confesso que escrever ainda não é muito meu forte. A adaptação de A.M.I.G.A.S funcionou muito porque a gente fazia encontros e encontros onde a gente conversava e trazia histórias nossas e de conhecidos e se divertia muito fazendo. Mas a verdade e é que tudo que envolve teatro eu tenho vontade de aprender. Quero fazer de um tudo", afirmou.

"Se tem uma certeza que eu tenho, é que eu vou trabalhar com essas meninas pro resto da vida. A gente se dá muito bem, se entende como amigas e como artistas e não existe nada mais gostoso do que isso. Claro que cada uma tem planos individuais, somos atrizes muito diferentes, mas nos complementamos muito bem. Meu maior objetivo por enquanto é que A.M.I.G.A.S tenha uma vida longa. E que eu possa aprender a fazer de tudo um pouco", ressaltou.

Isabel também revelou o que deseja para o futuro. "Eu tenho muito desejo de trabalhar também com audiovisual que eu não tive a oportunidade ainda. Além disso, acho que meu maior plano é conseguir seguir uma carreira preenchida de teatro, dentro ou fora do palco", completou.

