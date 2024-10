Paulinho Vilhena muda o visual e mostra reação da filha: 'Em choque'

O ator Paulinho Vilhena mudou o visual para viver um novo personagem e divertiu os fãs ao mostrar como sua filha, Manoela, reagiu

Paulinho Vilhena divertiu os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 24, ao mostrar como sua filha reagiu ao ver seu novo visual. O ator passou por uma mudança radical para viver um novo personagem e mostrou que precisou tirar a barba e clareou os fios.

No vídeo publicado no Instagram, Vilhena aparece brincando com a filha, Manoela, de 1 aninho, ainda sem passar pela mudança. Na gravação, ele levanta a herdeira, que sorri olhando para o papai. Depois, já com o novo visual, o marido de Maria Luiza Silveira refaz a brincadeira e a pequena fica séria.

"Mostrando pra Manoela que o papai é um ator e que mudar faz parte do jogo e do compromisso com cada personagem", escreveu Paulinho Vilhena na legenda da publicação, sem dar detalhes sobre seu novo trabalho.

Os internautas comentaram a reação de Manoela nos comentários. "Ela: me tira daqui, não conheço essa pessoa", brincou uma seguidora, "A expressão dela é muito boa tipo: 'cara quem é você?'", escreveu outra. "Em choque", falou uma fã. "A carinha fofa dela pensando... 'Ué, cadê papai?!'. Esses adultos são doidos!", comentou mais uma.

Confira:

Paulinho Vilhena e a esposa revelam como se conheceram

O ator Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza, gravaram um vídeo divertido para contar aos fãs como se conheceram. Os dois estão juntos há cinco anos e são pais de uma menina, Manoela, de 1 ano. Agora, eles recordaram como foi o primeiro encontro e ela se divertiu ao dar a sua dica para conquistar um famoso.

Maria Luiza revelou que ela que teve a iniciativa para conquistar Paulinho. Ela era amiga de uma mulher com quem ele já tinha ficado e ele começou a segui-la nas redes sociais. Um dia, ela viu que ele estava hospedado em um hotel em São Paulo e resolveu ir até o local para encontrá-lo casualmente no bar. E o plano deu certo. "Gente, vou dar uma dica para quem quiser conquistar um famoso. Tem que fingir que não está nem aí", disse ela, entre risos. Veja o relato completo!

