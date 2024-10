Com cliques raros, Dira Paes encanta ao comemorar o aniversário do filho caçula

A atriz Dira Paes encantou ao compartilhar várias fotos do filho caçula, Martin, que completou nove anos nesta quinta-feira (24)

Dira Paesusou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho caçula, Martin, que completou nove anos nesta quinta-feira, 24.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz compartilhou fotos do aniversariante e também recordou alguns registros de quando estava grávida. Além disso, ela também postou fotos com o marido, Pablo Baião, e o filho mais velho, Inácio, de 16 anos.

Já na legenda, Dira escreveu uma bela mensagem para Martin. "Há 9 anos Martin chegou para fazer nossa felicidade ser completa. Eu queria muito esse moleque cheio de vida e personalidade", começou a artista.

Em seguida, a atriz falou um pouco sobre o filho. "Ele usa cuecas de cetim lá em cima, igual o meu pai rsrs, ele é a alegria, a pulsação e a força que faz com que a gente acredite que o mundo pode ser melhor", acrescentou ela.

Dira completou o texto se declarando para o herdeiro. "Ter filho é sonhar na vida real, é reviver emoções, se desconstruir e relembrar como é bom ser e ter crianças ao redor para amar. Feliz Aniversário filhão!!! Te amo muito, te amo por dois, te amo mais que feijão com arroz!!", finalizou.

Dira Paes esbanja beleza em meio à natureza

Recentemente, Dira Paes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos das suas férias. Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz chamou a atenção ao exibir seu corpaço enquanto aproveitava o dia em meio à natureza.

Nos diques, ela aparece com um maiô cavado, fazendo várias poses em um cenário deslumbrante. "Espelho d'água", escreveu Dira na legenda da publicação. Os fãs exaltaram a beleza da atriz. "Muito linda", disse uma seguidora. "Deusa, sereia", escreveu outra. "Sempre linda e charmosa em suas fotos", falou um fã. Veja as fotos!

