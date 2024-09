Medalhista olímpica fica com hematoma no rosto e diz: ‘Dor excruciante’

A medalhista olímpica Natinha, do vôlei, surpreendeu ao relatar problemas em procedimento de harmonização facial em clínica de estética

A medalhista olímpica Natinha, que é líbero do vôlei, surpreendeu ao contar que teve problemas após um procedimento estético de harmonização facial. Em suas redes sociais, ela disse que sentiu muita dor durante o tratamento e ficou com um hematoma no rosto. Agora, a atleta terá que fazer outros procedimentos para corrigir a questão.

Sem citar o nome da clínica de estética, ela contou sobre o ocorrido. "Participei de uma série de filmagens acerca de uma parceria de procedimentos estéticos que me foi ofertada, e em retorno eu divulgaria a clínica! As filmagens foram realizadas antes dos procedimentos e durante a realização deles eu senti uma dor excruciante (eu já tinha passado por outros 3 profissionais, sendo um deles o @drmarcoscastro, e isso nunca tinha acontecido), e o pós vocês podem ver nas imagens acima postadas! Apesar de, dependendo do procedimento, ser comum um ou outro hematoma, nessa magnitude não, como bem explicado pelo @drmarcoscastro na data de ontem 09/09 quando fui atendida por ele", disse ela.

E completou: "Em consulta com o Dr. Marcos, ficou constatado que o produto saiu do lugar, que houve alteração da minha estrutura facial, e por isso, precisarei passar por algumas sessões para remover o produto que ali foi colocado, clareando os hematomas e devolvendo a minha face original. Assim, além dos prejuízos estéticos, estou também suportando prejuízos financeiros para remover os danos causados por ela, afinal, trabalho com a minha imagem e não posso permanecer desta forma".