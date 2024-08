Marta e Rayssa Leal dançam música brasileira para celebrar fim dos Jogos Olímpicos

Após Brasil fechar participação nas Olimpíadas de Paris, Marta e Rayssa Leal curtiram a madrugada dançando hit de Joelma; confira

As atletas brasileiras estão em clima de festa! Na madrugada deste domingo, 11, a jogadora de futebol Marta e a skatista Rayssa Leal surgiram dançando o hit Voando pro Pará, de Joelma, nas redes sociais. Vale lembrar que o Brasil fechou sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris no sábado, 10, com um total de 20 medalhas.

"4 da manhã, e nós 'tá' como", legendou a Fadinha nos Stories do Instagram. No registro, a dupla estava na companhia de outros amigos enquanto performavam o refrão viral "Eu vou tomar um tacacá".

Ainda no último sábado, 10, Marta anunciou a despedida da Seleção Brasileira após conquistar a medalha de prata na final olímpica contra os Estados Unidos. Emocionada, ela confirmou que foi seu último jogo com a camisa da seleção em competições oficiais, mas garantiu que sempre torcerá pela equipe feminina.

Diferença de altura entre jogadora de vôlei, Thaisa, Rayssa Leal e Rebeca Andrade surpreende

Thaisa Deher recebeu o carinho das colegas do esporte, Rayssa Leal e Rebeca Andrade, na última quinta-feira, 8, após o time de vôlei feminino do Brasil perder a semifinal das Olimpíadas para os EUA. O momento fofo em que a atleta recebeu o abraço da skatista e da ginasta chamou a atenção de internautas pela diferença de altura entre elas, já que Thaisa tem 1,96 m de altura.

No vídeo, divulgado pelo Time Brasil nas redes mostra as atletas dando apoio à Thaisa com um abraço, o que ela retribuiu se abaixando bastante para chegar à altura das duas. Rayssa, de 16 anos, tem 1,60 m, enquanto a ginasta Rebeca Andrade, de 25, tem apenas 1,55 m.

Internautas se surpreenderam com a diferença de tamanho entre as atletas e se encantaram pelo trio: "Que lindo esse momento de uma mãe com a suas crianças", brincou um usuário do X. "Brasil faz coisas que só são do Brasil. Um momento adorável, com pessoas adoráveis", comentou o outro. "Vou falar para os meus filhos que essas são 'As Meninas Superpoderosas'", disse um internauta.