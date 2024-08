Diferença de altura entre jogadora de vôlei, Thaisa, Rayssa Leal e Rebeca Andrade surpreende

Um momento fofo entre as medalhistas e Thaisa, que disputará o bronze olímpico no vôlei, divertiu pela diferença de altura entre elas

Thaisa Deher recebeu o carinho das colegas do esporte, Rayssa Leal e Rebeca Andrade, nesta quinta-feira (8), após o time de vôlei feminino do Brasil perder a semifinal das Olimpíadas para os EUA. O momento fofo em que a atleta recebeu o abraço da skatista e da ginasta chamou a atenção de internautas pela diferença de altura entre elas, já que Thaisa tem 1,96 m de altura.

No vídeo, divulgado pelo Time Brasil nas redes mostra as atletas dando apoio à Thaisa com um abraço, o que ela retribuiu se abaixando bastante para chegar à altura das duas. Rayssa, de 16 anos, tem 1,60 m, enquanto a ginasta Rebeca Andrade, de 25, tem apenas 1,55 m.

Internautas se surpreenderam com a diferença de tamanho entre as atletas e se encantaram pelo trio: "Que lindo esse momento de uma mãe com a suas crianças", brincou um usuário do X. "Brasil faz coisas que só são do Brasil. Um momento adorável, com pessoas adoráveis", comentou o outro. "Vou falar para os meus filhos que essas são 'As Meninas Superpoderosas'", disse um internauta.

Para Thaisa e as outras jogadores da vôlei, o sonho do pódio ainda não acabou. Ainda que estejam fora da disputa do primeiro e do segundo lugar, as atletas irão disputar a medalha de bronze contra a seleção que perder a disputa de Itália X Turquia.

Meninas do vôlei ganham torcida de peso

Durante a competição entre Brasil e USA, as jogadoras de vôlei ganharam reforços na torcida com a presença dos atletas olímpicos Bruninho, do vôlei masculino, e do surfista Gabriel Medina, além de Rayssa e Rebeca.

Para registrar o momento, o quarteto posou junto para um clique que encantou os torcedores brasileiros: "O wi-fi nem carregou aqui de tão pesada que é essa foto! Vocês são o orgulho do nosso país", comentou um deles.