Luciano Huck celebra vitória de Medina e relembra dificuldades do surfista

Luciano Huck celebrou a medalha de bronze conquistada por Gabriel Medina nas Olimpíadas de Paris e relembrou momentos difíceis do surfista

Na última segunda-feira, 5, Gabriel Medina ganhou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris e foi muito aclamado. Essa foi a primeira medalha olímpica do surfista. Em sua conta no Instagram, Luciano Huck comemorou o feito e também relembrou alguns momentos difíceis do atleta.

"O mundo inteiro viu essa foto, mas os últimos anos não foram fáceis para Medina", começou ele, que em seguida relembrou uma fala do próprio surfista. "Tive depressão, comecei a tratar com psicólogo. Foi muito louco porque nunca me imaginei nesse lugar, um lugar assustador, em que as coisas param de fazer sentido para você".

O apresentador também relembrou as conquistas de Medina. "Aos 11 anos, Medina venceu seu primeiro título. E depois foi só sucesso. Aos 17 anos, foi o surfista brasileiro mais jovem a integrar o campeonato mundial. Ele continuou fazendo história e chegou no auge ao se tornar o primeiro surfista brasileiro a vencer o Campeonato Mundial em 2014. E venceu de novo em 2018 e 2021. Medina virou o número um do mundo. E aí, o Brasil deu show e começou a dominar o surfe mundial. O que ficou conhecido como 'Brazilian Storm' ou 'Tempestade Brasileira' porque os caras ganhavam tudo".

Luciano falou de quando o surfista precisou dar uma pausa. "Com toda a pressão, Gabriel precisou dar uma pausa na carreira para cuidar da sua saúde mental", disse antes de relembrar mais uma fala de Medina. "Teve competição que eu ia chorando para a água. Estava bem triste. Me afetou, mas me mantive calmo, nunca falei nada sobre. Queria focar no trabalho, consegui ir bem. Mas não foi fácil".

Por fim, Luciano celebrou a vitória nas Olimpíadas de Paris. "Depois da pausa e de muito cuidado psicológico, aos poucos Gabriel foi recuperando sua maior paixão: Estar dentro do mar. Talento, amor, dedicação, cuidado com o corpo e a mente. O resultado não podia ser outro: Vitória. Parabéns, Gabriel. Obrigado por representar tão bem nosso país. Sou muito feliz em ter você como amigo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Medalha de Bronze

O surfista Gabriel Medina conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris 2024 na segunda-feira, 5. Depois de ser prejudicado pelo mar na semifinal, ele conseguiu boas notas nas ondas seguintes e conseguiu seu lugar no pódio.

Na segunda-feira, o mar estava calmo no local de competições do surfe nos Jogos Olimpícos. Com isso, Medina não conseguiu um bom desempenho nas ondas e suas notas não foram suficientes para disputar as medalhas de ouro ou prata.

Na segunda fase, ele disputou a medalha de bronze e o mar já estava mais agitado. Então, Medina mostrou o seu talento e subiu a sua nota rapidamente durante a bateria. Inclusive, ele venceu e conquistou a medalha de bronze.