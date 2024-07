Leila Pereira, do Palmeiras, teve filhos? Saiba o que ela já disse sobre a maternidade

Confira aqui se a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, teve filhos e com quem ela é casada há muitos anos

A empresária e presidente do time PalmeirasLeila Pereira é um ícone dos torcedores de futebol, mas é muito discreta com sua vida pessoal. Nas redes sociais, ela compartilha muitas fotos dos profissionais do seu time e no estádio de futebol. Porém, ela quase não aparece em momento em família. Com isso, os internautas se questionam: Leila teve filhos? Ela é casada? Confira as respostas abaixo!

Leila Pereira não teve filhos. Recentemente, ela concedeu uma entrevista ao site UOL Esporte e contou que nunca teve o sonho de ser mãe. Tanto que, quando o marido dela contou que não queria ter mais filhos, ela definiu que realmente não iria entrar para o mundo da maternidade.

"Meu marido nunca quis ter outro filho. Por isso que estou te falando, eu não sou do sexo frágil, porque isso nunca foi prioridade na minha vida. Porque se isso fosse prioridade na minha vida e meu marido não quisesse ter filho eu falava: então, tchau, bença’", disse ela, e completou: "Do fundo do meu coração: eu não me arrependo. Se eu tivesse tido filhos, eu não seria a pessoa que sou hoje. Eu me orgulho de tudo o que eu conquistei. Eu não abriria mão. Isso é a teoria do Nietzsche. Volte no tempo para saber se sua vida valeu a pena. Se você voltar no tempo e tiver de passar por tudo o que viveu, todas as felicidades, tristezas e decepções... Pense, reflita e responda: você viveria sua vida novamente? Eu digo categoricamente: Sim, não mudaria absolutamente nada na minha vida".

Desse modo, Leila Pereira é casada há mais de 40 anos. O marido dela é o empresário José Roberto Lamacchia, de 78 anos. Os dois se conheceram quando ela tinha 17 anos por meio de amigos em comum durante uma festa no apartamento dele no Rio de Janeiro. Alguns anos depois, eles se casaram e estão juntos até hoje.

Ele é dono da empresa patrocinadora do Palmeiras e é discreto com sua vida, sempre ficando nos bastidores do mundo dos negócios. Lamacchia construiu sua fortuna ao fundar uma empresa do ramo financeiro na década de 1960 e incentivou a esposa a entrar para o mundo dos negócios. Tanto que ela se tornou uma das mulheres mais ricas do Brasil ao longo de sua carreira.

Veja foto de Leila Pereira com o marido: