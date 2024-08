Jogadores do São Paulo prestam homenagem a Juan Izquierdo em campo

O São Paulo Futebol Clube emocionou a torcida ao realizar homenagem a Juan Izquierdo, do Nacional; atleta faleceu aos 27 anos

Os jogadores do São Paulo Futebol Clube emocionaram a torcida na noite de quarta-feira, 28, ao realizarem uma homenagem a Juan Izquierdo, do Nacional Uruguai. O atleta faleceu aos 27 anos após sofrer um mal súbito durante a partida entre os dois times na Conmebol Libertadores.

Antes de entrarem em campo contra o Atlético-MG, os jogadores prestaram um minuto de silêncio à memória de Izquierdo. Além disso, todos jogaram a partida usando a camisa do uniforme com o nome do zagueiro estampado nas costas.

A homenagem repercutiu também fora do Brasil e foi comentada por veículos internacionais. Em Portugal, o jornal 'A Bola' elogiou a atitude de Rafinha, Wellington, Jonathan Calleri, Galoppo e Michel Araújo, que viajaram a Montevidéu para acompanhar o velório do jogador.

Nas redes sociais, diversos torcedores também se comoveram com o gesto emocionante. "Da tragédia nasce uma irmandade. Estamos juntos", comentou um internauta. "Um torcedor do Nacional agora é torcedor também de vocês", declarou outro. "São grandes. Tem todo o nosso respeito para sempre", disse um terceiro.

Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca na última quinta-feira, 22, durante uma partida do Nacional Uruguai, time de futebol pelo qual atuava, contra o São Paulo, no Morumbis. Na ocasião, o atleta foi encaminhado rapidamente ao Hospital Albert Einstein, onde permaneceu na UTI com 'quadro neurológico crítico'.

Confira as homenagens do São Paulo para Juan Izquierdo:

Calleri se ofereceu para cobrir custos de Izquierdo em hospital

Os jogadores do São Paulo Futebol Clube acompanharam de perto o ocorrido com o zagueiro uruguaio Juan Izquierdo. O atleta, que estava internado em estado crítico desde o dia em que sofreu um mal súbito em campo, faleceu na noite de terça-feira, 27.

Izquierdo passou os últimos dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o jornalista Juan Pablo Romero, do 'Ovación', o atacante do time paulistano Jonathan Calleri se ofereceu para custear as despesas hospitalares do atleta.

Segundo informações do comunicador, Calleri teria procurado o diretor do Nacional Uruguai, Fernando Brusco, e informado que estaria disposto a pagar o tratamento de Izquierdo e os demais custos da internação. O jogador do São Paulo ainda teria oferecido seu cartão de crédito para arcar com a parte financeira junto ao hospital; confira mais detalhes!