Jogador Souza, do Vasco, sofre assalto à mão armada: 'Levaram até meu chinelo'

O jogador de futebol Souza, do Vasco da Gama, foi assaltado com fuzil no Rio de Janeiro enquanto estava com o filho pequeno

O jogador de futebol Souza, do Vasco da Gama, usou as redes sociais no domingo, 8, para contar ao público que viveu um momento de bastante tensão. Através do Instagram oficial de sua esposa, o atleta revelou que foi assaltado na Zona Norte do Rio de Janeiro enquanto estava com o filho pequeno.

Em um relato publicado, Souza explicou que todos os seus pertences, incluindo o próprio chinelo, foram levados por assaltantes. "Acabei de ser assaltado aqui na Leopoldina Rego, perto de Olaria. Levaram tudo. Levaram até meu chinelo, celular. O cara estava de fuzil, levaram o carro", iniciou ele.

"Estava eu e o Nicolas [filho], consegui tirar o Nicolas. Me deixaram descalço. Eu queria que você postasse para ver se a gente consegue encontrar o carro. Posta aí, se for possível, tá bom? Enfim, só isso. Tá tudo bem, graças a Deus. A gente tá bem. a polícia já está aqui. Eu estou descalço. Levaram tudo, tá bom? Beijão", disse o volante do Vasco.

Na sequência, Souza compartilhou um comunicado em suas redes sociais para reforçar ao público que ele e o filho estavam bem e que, apesar do susto, nada de grave havia acontecido. "Graças a Deus estamos todos bem, Deus é bom o tempo todo…", escreveu o jogador de futebol.

Jogador Souza é assaltado

Neymar Jr. tem retorno aos gramados adiado

O jogador Neymar Jr. não foi aprovado nos testes físicos mais recentes para voltar a jogar pelo Al-Hilal. De acordo com o principal jornal esportivo da Arábia Saudita, o Ariyadhiah, exames indicaram que o brasileiro precisará de mais dois meses de recuperação do que o inicialmente previsto após a cirurgia no ligamento do joelho esquerdo.

Para quem não lembra, Neymar sofreu a lesão em 17 de outubro de 2023, enquanto jogava pela Seleção Brasileira em uma partida contra o Uruguai. Na época, foi diagnosticado com rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, exigindo intervenção cirúrgica.

Agora em fase de recuperação, a data prevista para seu retorno era em setembro deste ano, mas de acordo com o veículo, o atleta precisa aguardar mais dois meses, completando mais de um ano sem jogar uma partida oficial devido a lesão; confira mais detalhes!