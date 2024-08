Isaquias Queiroz celebra a prata nas Olimpíadas 2024: ‘Foi um ano difícil’

Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na canoagem nas Olimpíadas de Paris 2024 e desabafou sobre os desafios do último ano

O atleta Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na canoagem nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta sexta-feira, 9, e fez um desabafo sobre o que enfrentou no último ano. Na TV Globo, ele contou que não teve um ano fácil na saúde mental e precisou se dedicar ainda mais para ir para os Jogos Olímpicos.

"Sensação de alivio, felicidade. 2023 não foi um ano fácil para mim, minha esposa, meus filhos, minha família me ajudou bastante. 2023 foi um ano que me mostrou o que não é ser um super-atleta, e sim um ser humano com problemas mentais, pessoais, físicos também. Tive a possibilidade de sentir essa sensação, de remontar em cima da minha carreira, da minha vida. Chegar aqui e, para mim, ser campeão olímpico", disse ele.

Então, ele deu mais detalhes. "Foi um ano difícil, Lauro teve que se virar para me fazer andar. Tive que correr muito para chegar em forma até aqui. Não é fácil ficar fora do pódio no C2, fiquei muito triste pelo meu parceiro. É um peso que tirei nas minhas costas, muitos não acreditaram em mim em 2023, chegar aqui e ser prata, porta-bandeira, representar a Bahia e o Brasil aqui em Paris é uma felicidade incrível", afirmou.

Vale lembrar que esta foi a quinta medalha de Isaquias Queiroz em Olimpíadas.

A caixa entregue aos vencedores nas Olimpíadas de Paris

Quem está acompanhando os Jogos Olímpicos de Paris já reparou que os atletas que ficam nas três primeiras posições ganham no pódio suas medalhas e também uma caixa. Mas o que tem dentro dela?

A caixa fina, que possui 50 centímetros de comprimento, traz o pôster oficial das Olimpíadas enrolado. Ela é marrom e tem a parte de cima transparente, possibilitando ver o cartaz enrolado. O pôster tem 50 cm de largura por 70 cm de comprimento. Quando está enrolado, ele fica preso em um suporte circular de papel (em formato de cano) com o símbolo dos Jogos.

O artista francês Ugo Gattoni foi o responsável por projetar o pôster. Ele está à venda por 29 euros (R$ 177). Além disso, existem duas versões, sendo uma para os Jogos Olímpicos e outra para os Paralímpicos.

Vale lembrar que além da medalha e do pôster, os atletas que sobem ao pódio também ganham a mascote Phryges com a cor da medalha que conquistou na prova.