Flávia Saraiva mostra cicatriz de queda dias após as Olimpíadas: 'Foi colada'

A atleta Flávia Saraiva revelou como está a cicatriz do machucado em seu rosto, ocasionado após uma queda nas Olimpíadas 2024

Sucesso nas Olimpíadas de Paris 2024, a atleta Flávia Saraivajá retomou suas atividades no Brasil. Extremamente feliz por ter conquistado a medalha de bronze junto com a equipe brasileira, ela recordou o episódio em que acabou se machucando no evento.

Para quem não acompanhou, Flávia fez um corte na sobrancelha durante o aquecimento para a série de barras assimétricas nos Jogos Olímpicos. Apesar do susto, a ginasta realizou um curativo e seguiu na competição.

Agora, dias após o fim das Olimpíadas, a atleta mostrou como está a cicatriz do corte em seu rosto. A atualização foi compartilhada por Jade Barbosa, que também esteve no evento e acompanhou de perto toda a saga da colega de modalidade.

"Vem cá, agora eu vou mostrar. Olha, gente, como ficou sensacional. Olha essa cicatriz. Foi colada, trabalho magnífico", declarou Jade, mostrando o rosto da amiga. "Não é?! Muito boa", concordou Flávia Saraiva.

Vale lembrar que a atleta revelou recentemente que quase ficou fora da competição após o machucado. "O médico queria me tirar porque era perigoso. Eu bati a cabeça. Ele ficava me perguntando: 'Você está bem?'. E eu falava: 'Eu estou bem'", contou ela ao podcast Podpah.

"Eu acabei de cair, né. Eu preciso de um tempo, preciso respirar. Não estava nem entendendo, não sabia como estava aberto porque eu não me vi em nenhum momento. Se eu me visse, ia me desesperar", completou Flávia, por fim.

Flávia Saraiva mostra cicatriz de machucado nas Olimpíadas - Reprodução / Instagram

Flávia Saraiva precisava de pontos em machucado durante competição

Flávia Saraiva precisou deixar a própria dor de lado, após sofrer uma queda durante o aquecimento das barras irregulares na final geral em equipes, para dar continuidade à competição e conquistar o bronze ao lado das parceiras da ginástica artística. No entanto, em entrevista ao Globo Esporte, a medalhista olímpica contou que, para isso, ficou sem os cuidados médicos devidos no corte do supercílio, que precisava de pontos.

"Meu olho está todo roxo, não posso mais levar pontos. Tive que ver um tutorial na internet para disfarçar esse olho. Meu joelho está roxo e estou com galo na cabeça, na testa. Fui ver o vídeo e foi muito feia a queda", disse a ginasta em entrevista.