Flávia Saraiva revela precisava de pontos em machucado de competição olímpica: 'Demorou'

Mesmo com um corte no supercilio e um hematoma no olho, Flávia Saraiva deixou de lado cuidados médicos para competir na final olímpica de ginástica

Flávia Saraiva precisou deixar a própria dor de lado, após sofrer uma queda durante o aquecimento das barras irregulares na final geral em equipes, para dar continuidade à competição e conquistar o bronze ao lado das parceiras da ginástica artística. No entanto, em entrevista ao Globo Esporte, a medalhista olímpica contou que, para isso, ficou sem os cuidados médicos devidos no corte do supercílio, que precisava de pontos.

"Meu olho está todo roxo, não posso mais levar pontos. Tive que ver um tutorial na internet para disfarçar esse olho. Meu joelho está roxo e estou com galo na cabeça, na testa. Fui ver o vídeo e foi muito feia a queda", disse a ginasta em entrevista.

Flavinha caiu durante o aquecimento das barras irregulares, um dos aparelhos mais complexos da ginástica artística. A jovem despencou do aparelho e machucou o olho direito. Apesar de ter perdido o sangue, a atleta não desistiu da competição e, como consequência, deixou o ferimento exposto por mais tempo do que o recomendado, impedindo que médicos pudessem dar pontos no local.

Na prova em equipes, ela, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane do Santos conquistaram a primeira medalha do Brasil na modalidade, uma medalha de bronze. Flávia também foi classificada para a final geral e individual, mas não ficou no pódio. No entanto, a colega dela, Rebeca conquistou uma medalha de prata.

Nossa senhora, Flavia Saraiva no aquecimento sofreu uma queda, machucou antes de se apresentar.



pic.twitter.com/CIMhuz6evz — Iuri (@_IuriNunes) July 30, 2024

Flávia Saraiva sofre queda durante solo nas Olimpíadas

Durante a final individual, Flavinha sofreu outra queda. Desta vez, a atleta escorregou no tablado do solo artístico e caiu de barriga no chão. Apesar de ter causado tensão no público que a assistia, a atleta levou o momento com bom-humor:

"(...) Eu falei assim: 'Hoje eu vou brilhar! É o meu dia, olha essa trave que eu fiz. Me aguarde no solo e o solo (chão) me aguardou mesmo", brincou a atleta em entrevista a CazéTV.