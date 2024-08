Fisiculturista morre logo após participar de competição em Santa Catarina

Tragédia! Fisiculturista amazonense, Antônio Souza, de 26 anos, morreu logo após participar de competição e ganhar troféu em Santa Catarina

No último sábado, 3, uma tragédia abalou o mundo do fisiculturismo. Antônio Souza, fisiculturista amazonense de 26 anos, morreu momentos após participar de uma competição e conquistar um troféu em Navegantes, Santa Catarina. Segundo familiares, a causa da morte está relacionada aos intensos preparativos para o evento.

De acordo com relatos, Antônio participou da competição e inclusive, conquistou um troféu por ter ficado entre os três primeiros colocados em sua categoria na disputa do ‘Navega Open’. No entanto, o fisiculturista passou mal logo em seguida e faleceu pouco tempo depois, no mesmo dia em que celebrou sua vitória.

Antônio, que competia na modalidade há cinco anos, sofreu uma parada cardíaca após tomar diuréticos para “secar” o corpo para a competição. Segundo sua esposa, Yone Silva, ele enfrentou um quadro de desidratação extrema por conta dos medicamentos: "Ele estava muito desidratado. Muito seco, infelizmente”, ela contou em entrevista ao G1.

“Isso é um esporte viciante e ao mesmo tempo competitivo", Yone afirmou. Em suas redes sociais, ela também pediu ajuda para transportar o corpo do atleta até Manaus. Pouco tempo depois, afirmou que a Federação São Paulo Fisiculturismo & Fitness, assumiu os custos do transporte para que o velório ocorresse nesta terça-feira, 6.

Em comunicado, a organização do evento também lamentou a morte do fisiculturista: “É com profundo pesar que a SPFF, na pessoa de seu presidente, Alex Santos, bem como toda a organização do Campeonato Navega Open 2024, realizado nesta data, 03/08/2024 na cidade de Navegantes, Santa Catarina, comunica o falecimento do atleta Antônio Leso Brás de Souza”.

“Nossos sentimentos aos familiares e amigos por essa perda inestimável”, disseram no comunicado. É importante destacar que o uso de diuréticos antes das competições é uma prática arriscada, mas comum entre os atletas para "baixar peso" ou realizar o "corte de peso" antes de competições de fisiculturismo ou lutas.

