Filha de Nelson Piquet surge com o namorado piloto, Max Verstappen

Filha de Nelson Piquet, Kelly Piquet exibe foto de beijão no piloto Max Verstappen, que é seu namorado, em evento da F1 em São Paulo

Filha de Nelson Piquet, Kelly Piquet é uma mulher apaixonada! Nas redes sociais, ela celebrou o seu namoro com o piloto de F1 Max Verstappen ao compartilhar uma foto de um beijo apaixonado do casal.

A imagem foi feita durante o Grande Prêmio de São Paulo no último final de semana. Ele ficou em primeiro lugar na corrida após ter largado na 17ª posição.

“Ainda curtindo a euforia”, disse ela na legenda do álbum de fotos com momentos do casal em Interlagos.

Vale lembrar que Max e Kelly estão juntos há cerca de quatro anos. Ela é filha do ex-piloto Nelson Piquet com a modelo Sylvia Tamsma. Ela nasceu na Alemanha e se mudou para o Brasil aos 12 anos, mas também viveu na França, Inglaterra e Estados Unidos. Aos 35 anos, ela é discreta com sua vida pessoal e profissional. Ela já trabalhou no mundo da moda e também com redes sociais.

Em uma entrevista recente ao jornal suíço Blick, Verstappen desconversou ao ser questionado sobre casamento. “Me casar? Eu? Agora você me pressionou publicamente para dar uma data. Não sei, o tempo dirá. No momento estou muito, muito feliz com Kelly, mas pessoalmente não tenho um momento para pedi-la em casamento. Tudo deve acontecer espontaneamente”, afirmou ele.

Nelson Piquet teve sete filhos: Geraldo, Nelsinho, Kelly, Julia, Pedro, Marco e Laszlo.

Outra filha de Nelson Piquet se casou há poucos meses

Filha de Nelson Piquet e Sylvia Tamsma, a coach de saúde Julia Piquet está casada! Ela oficializou o seu casamento com o piloto mexicano da Nascar Daniel Suárez em uma cerimônia luxuosa em julho de 2024.

A celebração aconteceu ao ar livre em uma casa de festas em Brasília, Distrito Federal, terra natal da noiva, com a presença de 160 convidados. Inclusive, a decoração do evento foi feita pela tia da noiva, Valeria Leao Bittar, que escolheu tons de verde e branco e detalhes em rosa.

Para o grande dia, a noiva usou um vestido da Pronovias com flores em 3D. “O que me atraiu foi o formato do vestido. Ele me serviu muito bem, moldando a minha cintura como eu queria. Eu não queria nada muito sexy ou muito tradicional. Amei que é simples, mas enfeitado, com um equilíbrio perfeito entre tudo o que eu queria”, disse Julia ao site da revista People.