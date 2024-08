Jogador Vini Jr. recebe visita de Kim Kardashian em sua casa

O jogador de futebol Vini Jr. recebeu em sua casa a visita de ninguém mais ninguém menos do que Kim Kardashian, que estava com o filho Saint

Em suas redes sociais, Vini Jr. sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 49 milhões de seguidores. Nesta sexta-feira, 23, o jogador do Real Madrid recebeu uma visita ilustre em sua casa.

Em sua conta no Instagram, o atleta publicou uma foto em que aparece ao lado de ninguém mais ninguém menos do que Kim Kardashian. A famosa ainda estava acompanhada pelo filho Saint, de oito anos, fruto do seu casamento com Kanye West.

"Obrigado por virem à minha casa", escreveu Vini na legenda da publicação. Frequentemente, Kim é vista acompanhando o filho em eventos esportivos.

Além de Saint, Kim e Kanye também são pais de North, de 11 anos, Chicago, de seis, e Psalm, de cinco anos.

Alfinetada

Após criticar o desempenho de Vini Jr. e receber uma resposta afiada do jogador de futebol, Tiago Leifert decidiu se manifestar publicamente em suas redes sociais. Desta vez, o jornalista reconheceu que considera o craque um dos maiores talentos da atualidade, mas reforçou que não se arrepende de suas críticas e explicou seus motivos.

Em uma live nas suas redes sociais, Tiago comentou que viu a resposta do atleta nas redes sociais e negou estar tentando colocar os brasileiros contra a Seleção: “Isso de achar que estou contra a Seleção e achar que a gente joga as pessoas contra os jogadores da Seleção é uma coisa muito fora da realidade”, iniciou o apresentador.

Em seguida, Leifert lembrou que já exaltou o atleta diversas vezes, mas não obteve a mesma repercussão: “Esses cortes nunca vão chegar no Vinicius, os cortes que eu peço que ele seja o melhor do mundo na Bola de Ouro também não vão chegar, os cortes que eu o defendo horas e horas também não vão chegar. Essas coisas não viralizam”, completou.

Ex-apresentador do Big Brother Brasil, ele aproveitou para mandar um recado direto ao craque: “Mas, se chegar Vinicius sou muito seu fã, eu acho você o melhor do mundo, acho que você merece a Bola de Ouro esse ano, mas também acho que pela seleção a gente vai precisar de mais. Eu não retiro absolutamente nada do que falei na minha crítica”, disparou.

"A imprensa inteira está a seu favor, Vini, todo mundo te ama, todo mundo te idolatra, todo mundo te exalta. Depois que você tomou cartão amarelo e foi suspenso, as críticas até do Globo Esporte, era que a seleção precisava potencializar o seu talento“, disse Tiago, que tem um canal para falar sobre esportes.