Dandara Mariana fala sobre rumores de desavença com Rebeca Andrade: ‘Evitando’

Dandara Mariana se pronuncia sobre rumores de briga em bastidores após nova conquista de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de 2024

Nesta segunda-feira, 5, a atriz Dandara Mariana usou as redes sociais para desmentir os rumores de desavença com a ginasta Rebeca Andrade. Além de celebrar publicamente mais uma conquista da atleta brasileira nas Olimpíadas, ela explicou que estava “evitando ruídos” após os recentes rumores de uma suposta briga nos bastidores.

Em seu perfil no Instagram, Dandara desmentiu os boatos e celebrou a conquista da ginasta brasileira publicamente, que recebeu a medalha de ouro na competição de ginástica artística solo: “Evitando ruídos de comunicação: Parabéns! Rebeca Andrade, mais uma vez, parabéns!!! Somos Ouro. Você é uma inspiração para muitos brasileiros”, disse.

“E minha admiração por você não é de hoje!”, Dandara aproveitou a oportunidade para colocar um ponto final nos rumores envolvendo a ginasta. Vale lembrar que a polêmica começou quando a atriz usou seu perfil para exaltar a medalha de ouro da norte-americana Simone Biles em uma das competições da semana passada.

Dandara Mariana fala sobre rumores de desavença com Rebeca Andrade - Reprodução/Instagram

No entanto, a ausência de menção à atleta brasileira, que conquistou várias medalhas de prata e recebeu o apoio de diversas celebridades, gerou especulações entre os seguidores. Nas redes sociais, surgiram rumores de uma suposta desavença entre as duas teria começado em 2021, quando Dandara competia no "Dança dos Famosos" e Rebeca era jurada.

Na época, a ginasta deu uma nota de 9,9 para a atriz, enquanto outros jurados deram 10. Com isso, Dandara acabou perdendo o prêmio final, e os seguidores começaram a relacionar o episódio a uma suposta desavença com Rebeca. Mas ao que tudo indica, a briga não passou de mera especulação dos seguidores e elas seguem bem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rebeca Andrade🤍🦋 (@rebecarandrade)

Rebeca Andrade ganha valor alto pelas quatro medalhas:

A ginasta Rebeca Andrade segue fazendo história nas Olimpíadas de Paris 2024 e vai voltar para o Brasil com a mala cheia de medalhas. Aos 25 anos de idade, a atleta subiu ao pódio quatro vezes: ganhou o bronze na modalidade por equipes, prata no individual geral e no salto e o ouro no solo. E, além das medalhas, ela volta para casa com uma boa quantia em dinheiro.

Graças à conquista do ouro no solo nesta segunda-feira, ela garantiu mais R$ 350 mil em premiação. Este é o valor máximo pago pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para um atleta individual que esteja competindo em Paris. No entanto, ela já acumula um valor alto graças as medalhas anteriores; saiba quanto Rebeca Andrade ganhou!