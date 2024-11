Caio Castro mostra situação de carro após acidente em prova de automobilismo

O ator e piloto Caio Castro revelou que precisou deixar a corrida de automobilismo após um acidente por vazamento de óleo em seu carro

O ator e piloto Caio Castro usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para compartilhar com os seguidores um álbum de fotos inéditas de sua participação na corrida automobilística Cascavel de Ouro, em Cascavel, no Paraná. Em meio às imagens, o artista revelou que acabou batendo o carro durante a prova.

Apesar do acidente, que aconteceu após vazamento de óleo, Caio destacou a felicidade em poder participar do evento automobilístico. Esbanjando alegria, o famoso surgiu sorridente enquanto recebia atendimento médico por prevenção dentro de uma ambulância.

"A essência do automobilismo brasileiro, a raça, o amor, o talento, o borogodó que a gente tem! Que fim de semana, foi incrível, conheci pilotos, engenheiros, mecas… conheci pessoas que sangravam pelos dedos e lágrimas corriam pelo rosto, com o mesmo propósito… foi um prazer estar com vocês", iniciou o artista na legenda da postagem.

"Mesmo não terminando a corrida, devido ao acidente por vazamento de óleo, fizemos uma pela estreia, largamos de P32, e chegamos em P7… Ano que vem tem mais!", completou Caio Castro. Nos registros publicados pelo ator, é possível perceber os danos do veículo, que ficou bastante amassado na parte traseira.

Vale lembrar que ele está longe das telinha desde 2022, quando esteve em 'Todas as Flores', novela exclusiva Globoplay. No cinema, Caio Castro atuou pela última vez em 'Esposa de Aluguel', também em 2022, ao lado da atriz e humorista Thati Lopes.

Confira a publicação de Caio Castro:

Caio Castro mostra carro batido após prova de automobilismo - Reprodução / Instagram

