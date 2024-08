Ingrid Oliveira, atleta dos saltos ornamentais, desabafou sobre saúde mental e contou que não se sente bem nem emocionalmente e nem fisicamente

Ingrid Oliveira, atleta dos saltos ornamentais, usou seu perfil no Instagram para desabafar sobre saúde mental. Nesta sexta-feira, 09, ela compartilhou um vídeo gravado há um mês em que confessa que não se sente bem nem emocionalmente, em razão de sua saúde mental, e nem fisicamente, por causa de suas lesões.

No vídeo, ela diz: "O meio esportivo é assim. Não que a gente não possa se expressar, mas isso pode soar como fraqueza. Não pelo que as pessoas acham, mas o que a gente mesmo acha da gente. Quando a saúde mental não está bem, não é sobre os outros, é sobre a gente. A gente se sente fraco de não conseguir lidar, e tem tanta gente que consegue lidar tão bem com as coisas. Pelo menos é como eu me sinto".

"Só eu sei das minhas batalhas e dores, e consegui passar. Talvez não da forma ideal, porque hoje em dia eu estou assim. Na época, parecia a coisa certa e que eu tinha superado. Se você não lida da forma correta, uma hora a conta chega. Há vários anos não me sinto bem psicologicamente, emocionalmente, e fisicamente, com lesões", lamentou.

Em seguida, a atleta relembrou a morte de sua mãe. "Quando minha mãe morreu, em 2013, no dia seguinte eu já estava treinando. Eu tinha uma coisa muito certa na minha cabeça, que era me classificar para os Jogos Olímpicos de 2016 porque era o sonho da minha mãe me ver lá", relatou.

A jovem também falou sobre a polêmica envolvendo seu nome nos Jogos do Rio. Ela e o o atleta da canoagem slalom, o também brasileiro Pepê Gonçalves, passaram uma noite juntos no quarto que Ingrid dividia com a ex-parceira Giovanna Pedroso e isso foi considerado um incidente indisciplinar grave.

E ela contou que ainda lida com as consequências. "A maioria das pessoas ficou com raiva de mim, e eu só tinha 19 anos, e não sabia lidar com muita coisa. Tanto que demorei anos para contar o que realmente aconteceu. Tinha muita gente dando pitaco em coisas que não sabiam. Não estou me isentando da responsabilidade, mas sei o que fui fazer na Olimpíada, e não foi aquilo", explicou.

Relacionamento tóxico

Ingrid falou sobre os anos seguintes de sua vida, com conquistas e lesões, até classificação para Tóquio 2020. "Eu vivia um relacionamento extremamente tóxico, onde eu era constantemente invalidada e abusada do meu psicológico, do que restou dele. Foi o ano que realmente achei que fosse morrer, e de fato eu queria. Eu tentei. Eu tentei acabar [com a própria vida] três vezes. Tive muita pressão do meu ex para não externar isso", confessou.

Em seguida, disse que foi encorajada a terminar com o então namorado, mas criou "uma dependência emocional". "Foram tantas coisas que vivi. Abuso emocional, físico, agressão... na parte esportiva, comecei a ter lesões porque meu corpo começou a reagir. Foi um ano e meio vivendo isso", contou ela, que disse que a relação chegou ao fim após levar um tapa na cara durante sua festa de aniversário de 2022, na frente dos convidados.

Por fim, ela falou sobre o diagnóstico de depressão após não ficar satisfeita com suas vitórias desde o fim do namoro.

Veja os vídeos completos:

