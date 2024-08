Após perder a medalha de bronze, Jordan Chiles se pronuncia: ‘Sem palavras’

Jordan Chiles deixou de ser dona da medalha de bronze no solo olímpico após uma análise do Tribunal de Arbitragem Esportiva (CAS)

Nesta quinta-feira, 15, Jordan Chiles se pronunciou após perder a medalha de bronze para a ginasta Ana Bărbosu. Nas redes sociais a ginasta lamentou a derrota, e seguiu com o discurso de que a decisão seria injusta. Vale lembrar que os primeiros lugares do solo da ginástica artística nas Olimpíadas de Paris continuam intactos com o ouro de Rebeca Andrade e a prata de Simone Biles.

“Estou emocionada com o amor que recebi nos últimos dias. Também sou incrivelmente grata à minha família, colegas de equipe, treinadores, fãs, USAG e ao USOPC pelo apoio inabalável durante este período difícil. Enquanto celebrava minhas conquistas olímpicas, recebi a devastadora notícia de que minha medalha de bronze havia sido retirada. Eu tinha confiança no recurso apresentado pela USAG, que deu evidências conclusivas de que minha pontuação seguiu todas as regras. Este recurso foi mal sucedido”, iniciou a ginasta.

“Estou sem palavras. Esta decisão parece injusta e é um golpe significativo, não só para mim, mas para todos que apoiaram minha jornada. Para adicionar à dor, os ataques racistas não provocados nas redes sociais são errados e extremamente dolorosos. Dediquei minha alma a este esporte e estou muito orgulhosa de representar minha cultura e meu país”.

“Nunca vou me desviar dos meus valores de competir com integridade, buscar a excelência, defender os valores de esportividade e as regras que ditam a justiça. Tenho orgulho de torcer por todos, independentemente do time ou país. Encontrar alegria novamente tem sido uma mudança cultural, e eu adoro ver os outros abraçarem isso. Sinto que dei a todos permissão para serem autênticos”.

“Agora estou confrontada com um dos momentos mais desafiadores da minha carreira. Acreditem em mim quando digo que já tive muitos. Vou encarar este desafio como encarei os outros – e farei todos os esforços para garantir que a justiça seja feita. Acredito que, no final desta jornada, as pessoas no controle farão a coisa certa”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jordan Chiles (@jordanchiles)

Entenda o que aconteceu com o pódio olímpico

No dia 5 de agosto, as ginástas das Olimpíadas de Paris competiram na fase individual dos aparelhos (solo, salto sobre a mesa, barras assimétricas e trave). Na ocasião, Ana Barbosu já celebrava a vitória do bronze quando uma alteração na nota de Chiles foi feita através de um pedido de reanálise da arbitragem olímpica. Sendo assim, a norte-americana ficou com o bronze.

No entanto, a decisão não foi acatada pela Federação Romena, que recorreu ao CAS com um pedido de revisão das notas, tanto de Ana, quanto de outra atleta, Sabrina Voinea. A autoridade se mostrou favorável ao pedido dos romenos, notando que Jordan havia estourado o tempo limite dado às atletas, o que deveria descontar mais pontos.