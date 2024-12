Público aponta que atriz desbancou e deu o melhor presente no amigo oculto do Fantástico

Segundo os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil, uma atriz arrasou na escolha do presente no amigo oculto do Fantástico

Na noite do domingo, 22, o programa Fantástico, da Globo, exibiu o tradicional Amigo Secreto/Amigo Oculto de Natal. O quadro reuniu famosos da TV, da música, dos esportes e também personalidades que marcaram o ano de 2024 para trocarem presentes na data especial. A brincadeira repercutiu nas redes sociais e rendeu o ascendeu o debate de quem deu o melhor presente, mas qual a sua opinião?

Conforme o resultado parcial da enquete da CARAS Brasil, o público aponta que a atriz Maisa Silva (22) foi a celebridade que não economizou em sua lembrança e deu o presente mais criativo para o seu amigo oculto. A artista lidera a disputa com 33,33% dos votos.

Na sequência, o Cavalo Caramelo (resgatado na enchente no Rio Grande do Sul) recebeu 24,44% do percentual e ocupa o segundo lugar do presente mais criativo do amigo oculto do Fantástico. Depois um embate, a cantora Liniker (29) e Thullio Milionário (34) receberam 17,78% dos votos.

Por fim, a ministra Cármen Lúcia (70) obteve 6,67% do percentual do público. Mas, qual a sua opinião sobre o amigo oculto do Fantástico? Ainda dá tempo de votar na enquete da CARAS Brasil e opinar quem arrasou no presente.

QUAL FOI O PRESENTE ESCOLHIDO?

Na brincadeira, o ator Juan Paiva (26) que foi sorteado por Maisa, que deu de presente óculos escuros estilosos. A ex-funcionária do SBT desembolsou nada mais, nada menos que R$ 3,1 mil ao comprar um presente chiquérrimo para o artista.

