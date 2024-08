Viih Tube mostra cliques da festa de aniversário intimista

Viih Tube comemorou os seus 24 anos com uma festa intimista apenas para amigos e familiares, e mostrou alguns cliques da celebração

No último domingo, 18, Viih Tube completou 24 anos de vida. A youtuber resolveu comemorar a data com uma festa mais reservada apenas para familiares e amigos próximos.

Nesta segunda-feira, 19, a famosa compartilhou em sua conta no Instagram algumas fotos da comemoração, que teve como tema a lua e o sol, em homenagem aos filhos. Casada com Eliezer, Viih é mãe de Lua, de um ano, e está à espera de Ravi.

Na legenda, Viih Tube comentou sobre as mudanças que a maternidade trouxe para a sua vida. "Alguns registros de ontem do meu aniversário mais especial da vida. Já fiz tantas festas de aniversário, já cheguei a fazer com 600 convidados. Nada, absolutamente nenhuma, me preencheu como esse almoço ontem! Como a gente muda né?", refletiu ela.

Rapidamente, a publicação recebeu milhares de curtidas e comentários. "A maturidade vai nos trazendo sabedoria", escreveu uma internauta. "Você amadureceu e isso é lindo", comentou outra.

Brinquedoteca luxuosa

No último domingo, 18, Viih Tube comemorou a chegada de seus 24 anos com uma festa intimista na brinquedoteca de sua nova mansão. Conhecida pelos eventos grandiosos de aniversário, a influenciadora digital decidiu deixar essa tradição de lado e uniu a celebração pessoal com a inauguração do novo espaço dedicado aos filhos com Eliezer.

Em suas redes sociais, Viih Tube compartilhou um vídeo exibindo todos os detalhes do novo cômodo de 120 m². Após a mudança para a nova residência, o espaço passou por uma reforma completa e foi transformado com marcenaria que imita uma mini cidade com várias lojinhas, centro de atividades, armários, mesinhas e, é claro, muitos brinquedos.

Além de organizar a brinquedoteca para a celebração, Viih também planejou uma festa intimista, com decoração caprichada, bolo, flores, lembrancinhas e muita diversão para os pequenos. Na legenda, ela ressaltou que quis tornar a celebração ainda mais especial ao lado de sua filha, Lua, de um ano, e de Ravi, que deve chegar ao mundo em breve.

“O que você quer fazer no seu aniversário? Estrear a brinquedoteca com todos os amiguinhos da Lua! Nada vai me deixar mais feliz agora! E eu acertei! Foi um almoço maravilhoso vendo as crianças brincando e curtindo meus amigos e família! Obrigada meu Deus por mais um ano de vida e pela minha saúde e saúde da minha família! Feliz 24!”, disse.